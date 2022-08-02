На границе РФ и Латвии возникла очередь из десятков грузовиков

В Псковской области перед пропускным пунктом «Убылинка» образовалась очередь из 120 грузовиков в сторону Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни.

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В ведомстве также сообщают, что на въезд в РФ также образовалась очередь из 330 машин.

«Псковской таможней усилены рабочие смены на всех таможенных постах. За прошедшие сутки таможенным постом МАПП "Убылинка" на выезд оформлено 60 транспортных средств международной перевозки. В настоящее время зона таможенного контроля и нейтральная полоса заполнены оформленными транспортными средствами», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что очередь образовалась из-за того, что пропуск транспортных средств с территории РФ затруднен в связи с неравномерной работой латвийского пункта пропуска «Гребнево».

«Латвийская сторона работает неритмично, транспортным средствам приходится ждать разрешения на въезд/выезд», – заявили в Псковской таможне.