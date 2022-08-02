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55 минут назад

На границе РФ и Латвии возникла очередь из десятков грузовиков

Елена Прошина

В Псковской области перед пропускным пунктом «Убылинка» образовалась очередь из 120 грузовиков в сторону Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни.

На границе РФ и Латвии возникла очередь из десятков грузовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве также сообщают, что на въезд в РФ также образовалась очередь из 330 машин.

«Псковской таможней усилены рабочие смены на всех таможенных постах. За прошедшие сутки таможенным постом МАПП "Убылинка" на выезд оформлено 60 транспортных средств международной перевозки. В настоящее время зона таможенного контроля и нейтральная полоса заполнены оформленными транспортными средствами», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что очередь образовалась из-за того, что пропуск транспортных средств с территории РФ затруднен в связи с неравномерной работой латвийского пункта пропуска «Гребнево».

«Латвийская сторона работает неритмично, транспортным средствам приходится ждать разрешения на въезд/выезд», – заявили в Псковской таможне.

Напомним, что с 1 августа Латвия приостановила действие упрощенного формата въезда для граждан РФ из приграничных регионов.

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