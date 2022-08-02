Раскрашенный цветами уникальный Bentley Continental GTC уйдет с молотка

Bentley приготовила особую версию кабриолета Bentley Continental GTC Speed. Она была создана при участии фонда SagerStrong и оформлена мастерами «придворного» ателье Mulliner, которые покрыли кузов узором из розовых бутонов в разных цветах и размерах. Он станет фоном для автографов звезд спорта и других знаменитостей, которых попросят расписаться на кузове. После этого автомобиль выставят на аукцион, а полученные деньги направят на исследование рака крови.

Фото: Bentley Bentley

Внешность кабриолета отдает дань уважения Крейгу Сейджеру — американскому спортивному журналисту, который скончался в 2016 году от лейкоза. Он и его жена Стейси основали фонд SagerStrong, поддерживающий исследования в области лечения рака крови.

Сейджер был известен своей любовью к костюмам с узорами, в том числе с цветочными и анималистичными принтами. Его экстравагантным стилем и вдохновились мастера Mulliner, поместив яркие розы на черно-белый кузов Continental GT. Салон получил черную обивку с красной прострочкой. Помимо автографов звезд, имеется и личная подпись самого Сейджера — ее имитирует вышивка на подголовниках.

Continental GT в версии Speed оснащается шестилитровым мотором W12, развивающим 650 лошадиных сил (900 Нм крутящего момента) в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С места до 100 километров в час кабриолет разгоняется за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 335 километров в час. На торги автомобиль выставят в 2023 году.