У спортивных моделей Hyundai N появились мини-версии

Спортивное подразделение Hyundai N опубликовало в соцсетях серию фотографий мини-версий существующих моделей. На снимки попали два кроссовера Kona N в разных цветах кузова и две Elantra N в тех же оттенках, серебристом и голубом. Модель Hyundai Veloster на фотографиях отсутствует, так как ранее автопроизводитель подтвердил его скорую отставку — хэтчбек с ассиметричными дверями снимут с конвейера уже этим летом.

Фото: Hyundai Hyundai

Подразделение Hyundai N появилось в 2016 году. Буква N отсылает к городу Намьянг, в котором базируется научно-исследовательский центр марки. Первая модель N-линейки вышла на рынок год спустя, в 2017-м, и это был хэтчбек i30 N. К 2021 году гамма разрослась до пяти моделей, но в нынешнем году она сократилась в связи с отставкой Veloster и Accent.

Пока Hyundai поделилась лишь изображениями будущих масштабных моделей, без сроков появления, цен и даже размеров. Помимо Veloster отсутствует и Accent, так как от этой модели автопроизводитель тоже отказался. Нет и анонсированных ранее концептов N Vision 74 и RN22e. Первый, напомним, это «заряженная» версия нового электрокара Ioniq 6, а второй — ретроспективный шоу-кар N Vision 74 на водородных топливных элементах.