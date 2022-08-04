АВТОВАЗ будет собирать новый электромобиль LADA в Ижвеске

АВТОВАЗ, в рамках создания новой стратегии развития Компании, принимает первые решения по изменению индустриальной политики и использованию производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Данные шаги позволят обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива Группы АВТОВАЗ, минимизировать производственные и логистические расходы. Решения были объявлены Президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым во время встречи с Главой Удмуртии Александром Бречаловым, прошедшей 4 августа 2022 года на территории предприятия «ЛАДА-Ижевск».

Фото: car.ru car.ru

В частности, Совет директоров АО «АВТОВАЗ» утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства LADA Vesta на основную площадку в Тольятти – на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Рестарт производства LADA Vesta запланирован на начало весны 2023 года.

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Исходя из задач, поставленных перед Компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «ЛАДА-Ижевск» (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса. При этом завод «ЛАДА-Ижевск» продолжит развиваться. Здесь будет организовано производство инновационного продукта – принципиально новой электрической версии LADA e-Largus (детали проекта будут объявлены дополнительно). На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для LADA Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Завод «ЛАДА-Ижевск» важен для АВТОВАЗа, предприятие продолжит работать и развиваться. Более того, здесь будет организован выпуск инновационного продукта – электрической версии LADA e-Largus, которую мы сегодня презентовали. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников».

Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Мы принимаем все меры по трудоустройству и социальной адаптации работников «ЛАДА-Ижевск», имеющих риск высвобождения. В Республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1500 работников организованы временные работы. Кроме того, 130 человек уже переведены на другие предприятия республики. По желанию работники смогут бесплатно получить дополнительное образование. Так, в сентябре 61 человек начнет обучение и переобучение», - рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он также добавил, что фундамент для развития электротранспорта в Удмуртии заложен. Владельцы электрокаров, зарегистрированных с января прошлого года, освобождены от уплаты транспортного налога. «Сейчас ведем работу по расширению сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта – сегодня в республике порядка 10 зарядных станций. В конце прошлого года администрация Ижевска договорились с филиалом «Россетей» о строительстве в городе в 2023 году еще трех новых электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка «ИКСЭл-Сарапул» начнет производить зарядные станции для электромобилей», – сообщил Глава республики.

Напомним, что АВТОВАЗ ввёл пакет дополнительных мер для повышения загрузки и развития своего дочернего предприятия «ЛАДА-Ижевск». Пакет включает в себя меры по поддержке коллектива и по обеспечению его занятости. Данные меры реализуются в связи с продолжающимся кризисом поставок комплектующих для модели LADA Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства.

Меры поддержки разделены на два основных блока. Первый – развитие производства и обеспечение максимально возможной загрузки персонала завода «ЛАДА-Ижевск». Второй блок содержит различные формы поддержки работников. В том числе – содействие в трудоустройстве и выплаты для сотрудников завода, которые выразили заинтересованность в переходе на другие предприятия (на сегодняшний день в г. Ижевск открыто более 10 тыс. вакансий).

В рамках первого блока предполагается, в частности, продолжить развитие прессового и пластикового производств Ижевского завода, в том числе, для локализации ранее импортируемых компонентов. Первый блок также включает:- Реализацию на Ижевском заводе проекта по выпуску инновационной модели LADA e-Largus;- Переобучение и перевод персонала внутри предприятия, а также возможности перевода внутри Группы АВТОВАЗ.Кроме того, на заводе «ЛАДА-Ижевск» продолжат работать сервисные и обеспечивающие функции.

Кроме того, запланировано создание «Индустриального парка ЛАДА-Ижевск», в том числе с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест. При открытии «Индустриального парка ЛАДА-Ижевск» будет использован успешный опыт такого же парка в Тольятти, когда было создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

В блок поддержки работников, выразивших заинтересованность перейти на другие предприятия, включены следующие меры:- Предложение сотрудникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона. Со своей стороны Компания окажет поддержку сотрудникам, переходящим на другие предприятия, посредством выплаты 5 средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше); - Переобучение за счет Компании новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртской Республики, с последующей помощью в трудоустройстве;- Компания также окажет поддержку работникам, принявшим решение об увольнении по соглашению сторон, в размере от 5 до 7 средних заработных плат (в зависимости от стажа работы в Компании).Помимо этого, пакет предусматривает единовременную выплату работникам предпенсионного возраста, выразившим желание выйти на досрочную пенсию, в размере 7 средних заработных плат.

Кроме того, принято решение продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком 4 лет (что наступит ранее).