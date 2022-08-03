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3 часа назад

Новости автомира: Sherp переименовался в «Архант» и представил новый вездеход

Газета.Ru

Российская компания ООО «Шерп», выпускающая одноименные снегоболотоходы на Санкт-Петербургском предприятии, переименовала все свои машины, узнала «Газета.Ru». Теперь вездеходы Sherp будут называться «Архант». Кроме того, совершенно новую модель (на фото) с открытым кузовом покажут в августе на форуме «Армия 2022».

Sherp стал «Архантом» и представил новый вездеход
Фото: ООО «Шерп»ООО «Шерп»

«Мы выводим на рынок новый бренд «Архант», под которым и будем выпускать уникальные вездеходы. То есть вездеходы, в основе которых лежит прототип, изобретенный в Санкт-Петербурге Алексеем Гарагашяном (российский инженер, создатель первой культовой машины Sherp. — «Газета.Ru»), получают новую жизнь, новое дыхание, новое название», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» представитель бренда.

Sherp выпускался на предприятии в Санкт-Петербурге и на заводе под Киевом. Однако украинский собственник бренда Sherp Владимир Школьник отозвал у российской дочерней компании все патентные разрешения на вездеход.

Раньше Sherp оснащался японским турбодизелем Kubota и механической коробкой передач. На «Архант» будет устанавливаться бензиновый турбированный мотор объемом 1,0 литр, мощностью 85 л.с., работающий с бесступенчатым вариатором. Масса машины в базовой комплектации составляет 1600 кг., а ее грузоподъемность — 1 тонна.

Автоновости,Сергей Самохвалов,Эдуард Павлов,Владимир Школьник,Константин Сорокин,
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