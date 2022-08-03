Sherp стал «Архантом» и представил новый вездеход

Российская компания ООО «Шерп», выпускающая одноименные снегоболотоходы на Санкт-Петербургском предприятии, переименовала все свои машины, узнала «Газета.Ru». Теперь вездеходы Sherp будут называться «Архант». Кроме того, совершенно новую модель (на фото) с открытым кузовом покажут в августе на форуме «Армия 2022».

Фото: ООО «Шерп» ООО «Шерп»

«Мы выводим на рынок новый бренд «Архант», под которым и будем выпускать уникальные вездеходы. То есть вездеходы, в основе которых лежит прототип, изобретенный в Санкт-Петербурге Алексеем Гарагашяном (российский инженер, создатель первой культовой машины Sherp. — «Газета.Ru»), получают новую жизнь, новое дыхание, новое название», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» представитель бренда.

Sherp выпускался на предприятии в Санкт-Петербурге и на заводе под Киевом. Однако украинский собственник бренда Sherp Владимир Школьник отозвал у российской дочерней компании все патентные разрешения на вездеход.