Ford Escape Active тестируют без камуфляжа

Ford Escape 2023 года проходит запланированные предсерийные испытания, и последний экземпляр больше не беспокоит обертывание. Более пристальный взгляд показывает, что обновление включает в себя новую восьмиугольную решетку радиатора, измененные фары со светодиодной полосой между ними, измененную крышку капота и хромированные элементы на задних стойках.

Все вышеперечисленное соответствует комплектации Active. Более ранние шпионские снимки показали нам спортивную версию ST-Line. У этого была другая передняя решетка, противотуманные фары по углам переднего бампера и металлические элементы отделки внизу. Он также ездил на колесах с пятью спицами, в отличие от этой машины с дисками с 10 спицами. Интерьер и любые детали трансмиссии остаются окутанными тайной до премьеры.