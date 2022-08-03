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4 часа назад

Новости автомира: Ford Escape Active заметили на тестах без камуфляжа

ПроКроссовер.ру

Ford Escape 2023 года проходит запланированные предсерийные испытания, и последний экземпляр больше не беспокоит обертывание. Более пристальный взгляд показывает, что обновление включает в себя новую восьмиугольную решетку радиатора, измененные фары со светодиодной полосой между ними, измененную крышку капота и хромированные элементы на задних стойках.

Ford Escape Active тестируют без камуфляжа
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Motor1.com

Все вышеперечисленное соответствует комплектации Active. Более ранние шпионские снимки показали нам спортивную версию ST-Line. У этого была другая передняя решетка, противотуманные фары по углам переднего бампера и металлические элементы отделки внизу. Он также ездил на колесах с пятью спицами, в отличие от этой машины с дисками с 10 спицами. Интерьер и любые детали трансмиссии остаются окутанными тайной до премьеры.

Автоновости,Ford Escape,Ford,
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