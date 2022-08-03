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4 часа назад

Новости автомира:  России хотят штрафовать за брошенные на тротуарах самокаты

Motor.ru

Депутат от «Единой России» в Саратовской области Константин Денисов предложил ввести штрафы за оставленные в неположенных местах самокаты. Речь идет о дополнении местного закона об административных правонарушениях новой санкцией: за единовременную неправильную парковку автор хочет штрафовать на 500-1000 рублей, а за повторную — уже на 2-5 тысяч рублей. Наказывать рублем предлагается не только самокатчиков, но и других «водителей» средств индивидуальной мобильности (СИМ) — гироскутеров, моноколес и велосипедов.

В России хотят штрафовать за брошенные на тротуарах самокаты
Фото: © ichip.ru© ichip.ru

Предложенное Денисовым дополнение к закону предусматривает административную ответственность за оставление и размещение СИМ на территориях общего пользования — то есть за пределами пунктов проката и велопарковок. Устройства хотят запретить бросать на клумбах, в местах воинских захоронений, на памятниках и тротуарах шириной менее 1,5 метра (если на них не оборудована стоянка).

Проект, направленный на «повышение комфортности городской среды», пройдет общественные обсуждения к 15 августа.

О введении штрафов власти области задумались из-за участившихся происшествий с пострадавшими с участием СИМ. С представителями кикшеринговых сервисов пытаются договориться в том числе о снижении скорости устройств, однако пока компромисс найти не удается.

При этом в одной из саратовских фирм-прокатчиков введение штрафов поддержали, но отметили, что нарушителей будет сложно привлечь к ответственности. Так, за парковку вне специальных станций уже предусмотрены внутренние санкции, однако пользователи нередко обманывают приложение, вводя ложные данные. И чем меньше данных требуется для регистрации в сервисе, тем проще это сделать.

В России уже не первый год идут споры о статусе электросамокатов, количество которых растет в мегаполисах, как и число связанных с ними происшествий. Пока полиция и суды на местах выносят решения, пытаясь урегулировать использование СИМ: так, в Новосибирске сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей особо мощных устройств за езду без прав.

Автоновости,Константин Денисов,ГИБДД,Единая Россия,
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