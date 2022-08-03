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5 часов назад

Новости автомира: в китайском городе официально заработали беспилотные такси

Елена Прошина

В китайском городе Шэньчжэнь официально разрешили работу беспилотных такси. Как сообщает местное издание NTD (перевод статьи сделало «ИноТВ»), разработчики стартапа DeepRoute уверяют, что запуск службы позволит получать больше данных о работе беспилотников и улучшать технологии.

В китайском городе официально заработали беспилотные такси
Фото: ТАССТАСС

За минувший год машины без водителя совершили уже 50 тыс. пробных поездок с настоящими пассажирами. Местом экспериментов стал Шеньчжэнь, в котором проживает около 18 млн китайцев.

Теперь же зарегистрированные авто официально могут выйти на дороги оживленного города. При этом пока беспилотное такси все же будет с водителем, который будет наблюдать за работой роботизированной машины.

Как отметил глава компании DeepRoute Максвелл Чжоу, разрешение на работу беспилотников в значительной мере поменяет рынок автопромышленности. Однако полноценную конкуренцию такси без водителя пока составить не способны, поскольку в городе есть масштабный парк электротакси, поездки на которых пока обходятся ощутимо дешевле.

В результате, выручка от работы беспилотника выходит в 12 раз меньше, чем в той же Калифорнии, где работают аналогичные сервисы.

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