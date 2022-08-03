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4 часа назад

Новости автомира: стало известно, сколько на самом деле стоят подержанные машины в России

Motor.ru

Самый популярный диапазон цен на «вторичке» в России составил от 700 000 до миллиона рублей. В пределах таких сумм приобрели подержанные машины 22,4 процента опрошенных. Еще 19,5 процента респондентов купили транспортные средства по цене от миллиона до полутора миллионов рублей. В ценовом сегменте от 500 000 до 700 000 рублей выбрали свои модели 13,4 процента россиян. Менее чем за полмиллиона в 2022 году купили 13,6 процента опрошенных.

Сколько на самом деле стоят подержанные машины в России
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Чуть менее трети всех покупок пришлось на подержанные автомобили дороже полутора миллионов рублей. Наименее востребованным оказался промежуток от 1,8 до двух миллионов рублей. Такие машины приобрели только 6,3 процента респондентов. По сравнению с прошлогодним опросом средняя стоимость покупки подержанного транспортного средства в стране выросла на 20 процентов, достигнув 1,27 миллиона рублей. Год назад этот показатель слегка превышал миллион рублей.

В конце июля специалисты подсчитали реальную стоимость автомобилей, которые ввозят в Россию параллельным импортом. По мнению экспертов, с началом массового ввоза стоимость таких машин упадёт.

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