АвтоВАЗ предложил выплаты за добровольное увольнение

Компания АвтоВАЗ вводит дополнительные меры поддержки завода "Лада-Ижевск", коллектив которого оказался в сложной ситуации из-за продолжающегося кризиса комплектующих. Напомним, на предприятии налажен выпуск лишь одного семейства модели Lada - Vesta.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Меры поддержки разделены на два блока. Первый предусматривает развитие штамповочного и пластикового производств для локализации импортируемых компонентов. В компании подчеркнули, что на заводе продолжают работать сервисные и обеспечивающие функции.

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В рамках этого же блока предполагается переобучение и перевод персонала внутри предприятия и внутри предприятий Группы "АвтоВАЗ", создание "Индустриального парка Лада-Ижевск", с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест, а также реализация на площадке "Лада-Ижевск" проекта по выпуску нового автомобиля.

Второй блок поддержки ориентирован на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру. В него входят:

- предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой 5 средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше);

- переобучение за счет компании новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве;

- дополнительная материальная поддержка работников, принявших решение о смене места работы или завершении карьеры и подписавших заявление по соглашению сторон, в размере от 5 до 7 средних заработных плат (в зависимости от стажа работы на предприятии);

- оказание содействия работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию с единовременной выплатой 7 средних заработных плат.

Также принято решение продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком 4 лет (что наступит ранее).