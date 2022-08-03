«Антикризисные» Lada пользуются бешеной популярностью

Показатели продаж Lada превысили в июле наиболее оптимистичные прогнозы АвтоВАЗа, сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. Так, в последние дни месяца дилеры Lada реализовывали более чем по тысяче автомобилей в сутки. Такие результаты в последний раз наблюдались до кризиса. Россияне скупают как оставшиеся на складах машины, так и новые «антисанкционные» модели, а локомотивом спроса стала упрощенная Lada Granta Classic'22.

Фото: © Lada © Lada

По данным сообщества, за месяц АвтоВАЗу удалось сбыть почти 4270 экземпляров Lada Granta в версии Classic’22 с урезанным на фоне санкций оборудованием. Это значительно превышает план производителя: сначала он рассчитывал реализовать 2440 таких «Грант», но позже повысил ожидания до 3,5 тысячи экземпляров. В результате и его удалось превзойти более чем на 700 машин.

Только за последнюю неделю месяца россияне купили 3011 новых Lada, пишет «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт». Это позволило марке увеличить долю на рынке до 32,6 процента с 26,4 в начале июля. С 25 по 31 июля Granta, оставшаяся бестселлером, разошлась в количестве 2070 экземпляров. Lada Vesta приобрели еще 569 человек.

АвтоВАЗ официально запустил продажи двух «антикризисных» моделей — Granta и Niva Legend. Первая вышла на рынок в середине июня со стартовым ценником 678,3 тысячи рублей, а вторая — в конце июля, и сейчас за нее просят минимум в 806,9 тысячи рублей.