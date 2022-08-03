17 самых важных автомобилей XXI века

Зарубежные автолюбители составили список самых значимых машин
Автомобильная индустрия быстро меняется, адаптируясь под новые условия рынка. Практически все мировые автопроизводители держат курс на электрификацию, и большинство из них намерены отказаться от выпуска машин с традиционным ДВС уже к концу нынешнего десятилетия. Однако это перспективы следующих шести-восьми лет, а пока издание Jalopnik решило обратиться к нашему недалекому прошлому и вспомнить самые важные автомобили XXI века. В составлении списка журналистам помогали читатели, причем им нужно было не только предложить модель, но и объяснить, что именно делает ее выдающейся.