17 самых важных автомобилей XXI века

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В список величайших автомобилей нашего века не могли не попасть электрокары Tesla, ведь Илон Маск не только популяризировал машины на электричестве, но и вывел на новый уровень коммуникацию между компанией и клиентом. И открывает список наименее массовая из моделей Tesla, Roadster. Самый первый родстер был построен на базе Lotus Elise и доказал, что автомобили на электричестве могут не только спасти планету, но и быть желанными