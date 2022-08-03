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3 часа назад

17 самых важных автомобилей XXI века

Motor.ru

Зарубежные автолюбители составили список самых значимых машин

1/17 В список величайших автомобилей нашего века не могли не попасть электрокары Tesla, ведь Илон Маск не только популяризировал машины на электричестве, но и вывел на новый уровень коммуникацию между компанией и клиентом. И открывает список наименее массовая из моделей Tesla, Roadster. Самый первый родстер был построен на базе Lotus Elise и доказал, что автомобили на электричестве могут не только спасти планету, но и быть желанными
Фото: Motor
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2/17 Еще один «зеленый» автомобиль в списке, Nissan Leaf, не отличался красотой, но именно эта модель стала первым массовым электрокаром на рынке за счет невысокой стоимости, считает Jalopnik. Leaf выпускается уже больше 12 лет, а актуальное, второе поколение модели производится с 2017 года. По неофициальной информации, оно может стать последним
Фото: Motor.ru
3/17 Volkswagen Jetta попала в список не за заслуги, а напротив. Именно Jetta TDI стала тем самым первым автомобилем, протестированным университетом Западной Вирджинии, с которого начался «дизельный скандал» или «дизельгейт»: в автомобиле обнаружили устройство, занижающее реальное содержание вредных выбросов. Впоследствии обман стоил работы многим топ-менеджерам немецкого концерна (а некоторым и свободы), а убытки Volkswagen превысили 35 миллиардов евро
Фото: Motor.ru
4/17 «Нет, Ford Explorer не был высококачественным, роскошным или самым продвинутым автомобилем в плане технологий, но не стоит занижать его вклад в развитие сегмента компактных SUV за последние 25 лет. А ведь именно кроссоверы и внедорожники составляют костяк автомобильного рынка в его нынешнем виде», — отмечает Jalopnik
Фото: Motor.ru
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5/17 Aztek, модель со спорным дизайном, можно любить или ненавидеть. Но она оказалась в списке величайших автомобилей как одно из первых кросс-купе, вышедших на рынок
Фото: Motor.ru
6/17 Aктуальный спорткар Dodge Challenger в строю почти 14 лет, но в списке упоминается именно версия Hellcat. Особенной ее делало сочетание механической коробки передач с 717-сильным компрессорным 6,2-литровым V8. А также то, что спорткар с мотором такого уровня мощности могут позволить себе не только миллионеры
Фото: Motor.ru
7/17 F-150 Lightning стал первым электрическим пикапом, который «изменил правила игры», считает Jalopnik. И несмотря на то, что формально первым батарейным пикапом на рынке США был Rivian, именно модель Ford удостоилась чести попасть в список величайших автомобилей XXI века
Фото: Motor.ru
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8/17 Просто невозможно недооценивать вклад Prius в популяризацию гибридных автомобилей. Именно эта модель в свое время заставила людей задуматься об отказе от традиционного ДВС. Правда, на это потребовалось не одно десятилетие. И Приусы вполне способны проехать даже 900 тысяч километров. Что тоже немаловажно
Фото: Motor.ru
9/17 P4/5 — амбициозный итальянский суперкар с дизайном от ателье Pininfarina, который с одной стороны отдавал дань прошлому, а с другой — был нацелен на будущее. Этот автомобиль был построен для режиссера Джеймса Гликенхауса и считался одним из самых желанных у автолюбителей в середине нулевых
Фото: Motor.ru
10/17 Volt первого поколения оказался в списке как еще один популяризатор гибридных автомобилей, а именно гибридов с возможностью подзарядки — PHEV. Теперь же машины, которые можно подключить к обычной розетке, есть в модельной линейке практически у каждого крупного автопроизводителя
Фото: Motor.ru
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11/17 В течение 12 лет компания Ford «игнорирует здравый смысл» и производит мощные пикапы F-150 Raptor. «И как бы выглядела автомобильная промышленность сегодня, если бы Raptor никогда не появился?», — задается риторическим вопросом Jalopnik
Фото: Motor.ru
12/17 Именно Tesla Model 3 стала первым относительно доступным современным электрокаром в их нынешнем виде. И вы можете быть хейтером Илона Маска или ненавидеть автомобили Tesla, но этот факт остается фактом. Если важность Model 3 для вас по-прежнему неочевидна («экзотика типа Model S, только поменьше»), то вот цифры: в 2021 году продано более 500 тысяч экземпляров этой модели, что позволило Тесле Model 3 занять 9-ю строчку в списке мировых моделей-бестселлеров
Фото: Motor.ru
13/17 В Jalopnik считают, что Karma в свое время стал первым «крутым гибридом». Была ли эта модель успешной? Нет. Нравилась ли она людям? О, да
Фото: Motor.ru
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14/17 Cayenne задал тренд на сверхпопулярные кроссоверы, которые делают кассу премиальным (а теперь и люксовым!) маркам. Он был пионером, который проложил путь вседорожникам от Lamborghini, Aston Martin и даже Ferrari
Фото: Motor.ru
15/17 Veyron смог перевернуть все представления о возможностях автомобильной инженерии. «Эта модель должна была стать последним автомобилем в своем роде, и это делает ее очень важной», — считает Jalopnik
Фото: Motor.ru
16/17 Эта модель стала своего рода витриной самых прогрессивных технологий. Про S-Class говорят: «если хотите узнать, что будет в вашем автомобиле через пять лет, просто возьмите на тест-драйв Mercedes-Benz S-Class». Хотя насчет пяти лет мы бы утверждать не стали: пусть сначала массовые модели освоят всё то, что появилось в поколении W220 24 года назад
Фото: Motor.ru
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17/17 Не совсем автомобиль, вернее, его часть. Модульная платформа MQB лежит в основе практически всех современных моделей марок, входящих в состав Volkswagen, от Audi до Skoda. На ней построен и компактный хэтчбек Polo, и гигантский кроссовер Teramont. И эта архитектура является одной из важнейших инноваций в автомобилестроении за последние 100 лет, так как предлагает модульный подход к созданию автомобилей: именно с нее началась повальная унификация машин
Фото: Motor.ru

Автомобильная индустрия быстро меняется, адаптируясь под новые условия рынка. Практически все мировые автопроизводители держат курс на электрификацию, и большинство из них намерены отказаться от выпуска машин с традиционным ДВС уже к концу нынешнего десятилетия. Однако это перспективы следующих шести-восьми лет, а пока издание Jalopnik решило обратиться к нашему недалекому прошлому и вспомнить самые важные автомобили XXI века. В составлении списка журналистам помогали читатели, причем им нужно было не только предложить модель, но и объяснить, что именно делает ее выдающейся.

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