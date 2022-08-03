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3 часа назад

Новости автомира: автозапчасти подорожали в 2,5 раза у многих дилеров

Профиль

Цены на автомобильные запчасти растут вне зависимости от курса рубля к другим валютам. Так, номенклатура бренда Haval за последние шесть месяцев подорожала на 90%, Geely – на 60%, Hyundai – на 50%.

Автозапчасти подорожали в 2,5 раза у многих дилеров
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследования маркетингового агентства НАПИ, подорожание оказалось еще более значительным в премиум-сегменте: по данным исследования, во многих дилерских центрах стоимость запчастей выросла в 2,5-3 раза.

По мнению экспертов, подорожание напрямую с колебаниями национальной валюты не связано: цены устанавливают предприниматели. Спрос на оригинальные детали и определенный уровень сервиса пока сохраняется. В итоге стоимость обслуживания автомобилей выросла в среднем в 2,5 раза. Рост цен можно объяснить и тем, что увеличились расходы на логистику. С другой стороны, крупные автосалоны теряют значительную долю прибыли от продажи новых автомобилей и стараются компенсировать потери повышением цен на обслуживание.

Ранее "Профиль" писал, что самая негативная ситуация сложилась с поставками запчастей для автомобилей американских и европейских брендов. С конца зимы склады почти не пополняются, детали в Россию привозят маленькими партиями. Средневзвешенный рост цен на запчасти для автомобилей в России с февраля по июнь составил 32%. Сильнее всего, по данным аналитиков, подорожали детали для Ford – на 102%.

Изменить ситуацию может схема параллельного импорта – когда ввоз товаров, в том числе автозапчастей, без разрешения правообладателя будет налажен, появится шанс на снижение цен.

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