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2 часа назад

Новости автомира: новый индийский внедорожник Mahindra Scorpio-N забронировали миллион раз за полчаса

Motor.ru

Индийская компания Mahindra открыла приём заказов на новый рамный внедорожник Scorpio-N, старт продажи которого запланированы на 26 сентября нынешнего года. В течение получаса фирма получила более миллиона заявок на автомобиль, прозванный «индийским Prado». Будущие покупатели внесли предоплаты почти на 2,3 миллиарда долларов (примерно 138 миллиардов рублей по текущему курсу). Таким образом, будущая новинка стала самой востребованной моделью в истории страны.

Новый «индийский Prado» собрал миллион заявок за полчаса
Фото: © Mahindra© Mahindra

В течение каждой минуты после открытия приемка заказов специалисты фиксировали около 25 000 бронирований Scorpio-N. Компания сообщает, что первые покупатели получат свои внедорожники в той последовательности, в которой поступали заявки на сайт. Продажи модели стартуют в Индии 26 сентября 2022 года. К декабрю нынешнего года компания планирует поставить более 20 000 экземпляров. Клиенты марки узнают дату своих доставок в конце августа.

Scorpio-N построен на новой рамной платформе. Моторная гамма модели состоит из бензиновых и дизельных агрегатов, которые укомплектованы автоматической или механической трунсмиссиями. Кроме того, новинка отличается трёхрядным салоном, наличием виртуальной приборной панели, а также сенсорным экраном мультимедийной системы. Стоимость «индийского Prado» на домашнем рынке начинается от 15 000 долларов (около 800 000 рублей по нынешнему курсу).

Компания Mahindra официально представила Scorpio-N в конце июня. В разработке экстерьера внедорожника принимали участие специалисты итальянского ателье.

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