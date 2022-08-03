Эксперт оценил возможность снижения цен на машины

«Совершенно нереально. Все последние годы, что бы ни происходило, цены на автомобили не падали. И в нынешних условиях я тоже не вижу никаких причин и предпосылок. Параллельный импорт — это удорожание автомобилей, вдобавок ко всем тем опциям, которые у машины есть, ещё и дополнительная плата за этот параллельный импорт», — отметил собеседник.