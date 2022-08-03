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2 часа назад

Новости автомира: эксперт оценил возможность снижения цен на машины

Лера Букина

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сообщил об отсутствии условий для снижения стоимости автомобилей. По его словам, в стране, напротив, прогнозируется постепенное повышение цен.

Эксперт оценил возможность снижения цен на машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совершенно нереально. Все последние годы, что бы ни происходило, цены на автомобили не падали. И в нынешних условиях я тоже не вижу никаких причин и предпосылок. Параллельный импорт — это удорожание автомобилей, вдобавок ко всем тем опциям, которые у машины есть, ещё и дополнительная плата за этот параллельный импорт», — отметил собеседник.

По его словам, лишь значительное снижение спроса могло бы стать причиной для падения цен. Однако этого не произойдет в ближайшей перспективе, полагает Похмелкин.

К тому же, по словам эксперта, доходы граждан падают не до такой степени, чтобы совсем отказывать от машин.

«Я как раз думаю, что цены на автомобили резко не взлетят, но с учётом всех факторов, которые существуют, они будут так ползуче идти вверх», - заключил собеседник.

Ранее эксперты «Автостата» зафиксировали падение российского рынка подержанных автомобилей в июне на 32% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Отмечается, что за июнь российские граждане приобрели 353 тысячи легковых автомобилей с пробегом.

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