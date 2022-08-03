У АвтоВАЗа возникли проблемы с китайскими ABS для Largus

Отгрузка данных машин потребителям пока не производится, они комплектуются ABS, произведенной китайской компанией Trinova. Как сообщает паблик Avtograd news, на тестах автомобилей, сошедших с конвейера, при резком торможении данная система показывает некорректную работу. Специалисты работают над устранением этой проблемы, все автомобили перепроверяются и доводятся до кондиции, после завершения необходимых мероприятий машины поступят на отгрузку.