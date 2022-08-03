У АвтоВАЗа возникли проблемы с китайскими ABS для Largus

Сейчас АвтоВАЗ ведет выпуск ограниченной партии Lada Largus. Собрано уже несколько сотен товарных автомобилей в различных вариантах исполнения.
Отгрузка данных машин потребителям пока не производится, они комплектуются ABS, произведенной китайской компанией Trinova. Как сообщает паблик Avtograd news, на тестах автомобилей, сошедших с конвейера, при резком торможении данная система показывает некорректную работу. Специалисты работают над устранением этой проблемы, все автомобили перепроверяются и доводятся до кондиции, после завершения необходимых мероприятий машины поступят на отгрузку.
Напомним, что АвтоВАЗ планирует выпустить 1800 экземпляров Lada Largus. Что касается перезапуска регулярного производства Largus, то об этом компания объявит дополнительно.
Сейчас АвтоВАЗ собирает Lada Niva и Lada Niva Legend. Рестарт выпуска Lada Niva Travel должен состояться в ближайшее время.