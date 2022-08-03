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1 час назад

Новости автомира: Cadillac Celestiq Concept приближается к производству

ПроКроссовер.ру

Cadillac показал почти готовую к продаже версию своего концепта Celestiq. Модель станет полностью электрическим флагманом марки и будет стоить от 300 000 долларов.

Cadillac Celestiq Concept приближается к производству
Фото: Cadillac Cadillac

На изображениях отчетливо виден лифтбэк, что противоречит более ранним заявлениям компании о том, что Celestiq — это седан. Как и ожидалось, в интерьере использованы первоклассные материалы отделки в узнаваемом стиле марки с преобладанием красного цвета. Официально клиенты получат широкий выбор вариантов отделки салона.

Пока еще слишком рано говорить о технологиях, признает компания, добавляя, что передовой комплект для самостоятельного вождения определенно будет в списке.

Когда Celestiq пойдет в производство, потребуется ручная сборка, что ограничит объемы до нескольких тысяч единиц в год.

Автоновости,Cadillac,
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