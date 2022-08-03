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30 минут назад

Новости автомира: автомобили Maserati получат 10-летнюю гарантию

Motor.ru

Компания Maserati объявила о запуске программы Extra10, которая предусматривает продление заводской гарантии на срок до 10 лет — она будет распространяться на двигатели и коробки передач. Прежде стандартную трехлетнюю гарантию автопроизводителя можно было продлить в два этапа до семи лет, и только в том случае, если автомобиль к моменту продления проехал не более 130 тысяч километров (для автомобилей с дизельными двигателями — не более 150 тысяч километров).

Автомобили Maserati получат 10-летнюю гарантию
Фото: © wheelsage.org© wheelsage.org

Дополнительная гарантия распространяется на все модели Maserati при условии, что автомобилю не более 10 лет. Более того, если ранее пролонгирование гарантии касалось только трансмиссии, то теперь она действует и на мотор. Программа Extra10 будет запущена в США, Канаде и Латинской Америке 1 октября 2022 года.

Издание Carscoops предполагает, что в будущем возможность продлить срок гарантии появится и владельцев электрокаров марки, однако официально это пока не подтверждено. В частности, речь идет об электрической версии GranTurismo, которая получит название Folgore.

Ранее в этом году первенца электрической линейки Maserati Folgore (в переводе с итальянского — «молния») показали практически без камуфляжа. Его премьера намечена на 2023 год, а к 2025-у батарейные версии будут у всех моделей итальянской марки. Следующее же десятилетие окажется переломным, так как Maserati намерена отказаться от моделей с ДВС.

Автоновости,Maserati,
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