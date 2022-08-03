Автомобили Maserati получат 10-летнюю гарантию

Компания Maserati объявила о запуске программы Extra10, которая предусматривает продление заводской гарантии на срок до 10 лет — она будет распространяться на двигатели и коробки передач. Прежде стандартную трехлетнюю гарантию автопроизводителя можно было продлить в два этапа до семи лет, и только в том случае, если автомобиль к моменту продления проехал не более 130 тысяч километров (для автомобилей с дизельными двигателями — не более 150 тысяч километров).
Дополнительная гарантия распространяется на все модели Maserati при условии, что автомобилю не более 10 лет. Более того, если ранее пролонгирование гарантии касалось только трансмиссии, то теперь она действует и на мотор. Программа Extra10 будет запущена в США, Канаде и Латинской Америке 1 октября 2022 года.
Издание Carscoops предполагает, что в будущем возможность продлить срок гарантии появится и владельцев электрокаров марки, однако официально это пока не подтверждено. В частности, речь идет об электрической версии GranTurismo, которая получит название Folgore.
Ранее в этом году первенца электрической линейки Maserati Folgore (в переводе с итальянского — «молния») показали практически без камуфляжа. Его премьера намечена на 2023 год, а к 2025-у батарейные версии будут у всех моделей итальянской марки. Следующее же десятилетие окажется переломным, так как Maserati намерена отказаться от моделей с ДВС.