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2 часа назад

Новости автомира: сервисы каршеринга в России расширяют «пул» китайских автопроизводителей

BFM.RU

Сразу несколько сервисов пополнили свой автопарк новыми моделями китайского производства. При этом прокат новых автомобилей из КНР в среднем дороже, чем аренда моделей экономкласса от Volkswagen и Hyundai.

Эксперт: «Любой "китаец" лучше, чем любая Lada»
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССМихаил Джапаридзе/ТАСС

Российские каршеринговые компании пополняют свои парки автомобилями китайских производителей. Автомобили марок Chery, Geely, Haval и других марок появились у BelkaCar, «Яндекс.Драйв», «Делимобиль» и еще у нескольких компаний.

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Вот что Business FM рассказала представитель пиар-службы BelkaCar Виктория Бородавченко:

— Мы начали вводить китайские автомобили в наш парк еще в прошлом году, сейчас ведем переговоры с рядом китайских автопроизводителей, включая электрические автомобили. В парке у нас доступны городские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 4. Дальше мы планируем пополнить линейку Chery Tiggo и расширить пул автопроизводителей. Мы только начинаем вводить эти автомобили, поэтому сейчас порядка трехсот автомобилей в парке — китайские.

— Вы указали наименование, почему ваш выбор пал именно на эти автомобили?

— Определяющим условием вывода автомобиля в парк BelkaCar является комфорт пользователя, эти автомобили показали хорошие результаты в тестировании, поэтому мы их выбрали.

При этом стоимость аренды китайских автомобилей порой дороже, чем корейских, японских или европейских. Например, «Российская газета» пишет, что в «Яндекс.Драйв» аренда кроссовера Geely Coolray обойдется в 15 рублей в минуту, тогда как Nissan Qashqai — в 12 рублей. О причинах более дорогой аренды китайских авто рассказывает издатель проекта «Трушеринг.ру» Юрий Николаев:

— Нужно смотреть даже не на класс автомобиля, автомобили сегодня покупают совсем по другой цене и лизинговой ставке. Цены буквально улетели в космос, и операторам необходимо эти деньги как-то отбивать. Поэтому цены будут расти, в том числе на автомобили, которые они покупают сейчас. Это никак не связано с классами автомобилей. Если у операторов каршеринга будет выбор покупать «китайцев» или Lada, они будут выбирать «китайцев». До тех пор пока этот выбор будет существовать, я думаю, что будет так, потому что при всех прочих равных любой «китаец» лучше, чем любая Lada.

— Готовы ли будут клиенты ездить на «китайцах» при том, что они дороже?

— Разделим этот вопрос на два: готовы ли они будут ездить на «китайцах»? Да, готовы, мы проводили опрос среди 2,5 тысячи человек, 75% ответили, что будут ездить, нравится им это или нет. Это будет хуже в комфорте, в субъективном самоощущении для пользователей, но будет выполнять задачи. Готовы ли они ездить по повышенной цене? До какого-то предела — да, пока этот же транспортный сценарий не смогут выполнять дешевле другими транспортными средствами, самокатами, метро, общественным транспортом. Пока у людей есть деньги, они будут ездить, те, кто привык ездить на каршеринге, когда денег не будет, будут ходить пешком.

Москва — самый развитый в мире город с точки зрения каршеринга. По данным mos.ru, на начало 2022 года в столице было более 30 тысяч таких автомобилей. За 2021 год по Москве было совершено более 50 млн поездок на каршеринге.

Автоновости,Chery Tiggo,Nissan Qashqai,Chery,Geely,Nissan,Lada,Юрий Николаев,
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