Эксперт: «Любой "китаец" лучше, чем любая Lada»

— Нужно смотреть даже не на класс автомобиля, автомобили сегодня покупают совсем по другой цене и лизинговой ставке. Цены буквально улетели в космос, и операторам необходимо эти деньги как-то отбивать. Поэтому цены будут расти, в том числе на автомобили, которые они покупают сейчас. Это никак не связано с классами автомобилей. Если у операторов каршеринга будет выбор покупать «китайцев» или Lada, они будут выбирать «китайцев». До тех пор пока этот выбор будет существовать, я думаю, что будет так, потому что при всех прочих равных любой «китаец» лучше, чем любая Lada.