Land Rover «полностью переосмыслит» внедорожник Discovery

Компания Jaguar Land Rover собирается переосмыслить внедорожник Discovery и адресовать его «взыскательным семьям». Модель станет технологичнее, роскошнее и престижнее, а по цене приблизится к Range Rover. Это нужно для того, чтобы часть продаж Discovery не отбирал новый Defender, поскольку сейчас автомобили находятся примерно в одном ценовом сегменте.

Фото: © Jaguar Land Rover © Jaguar Land Rover

После выпуска новых Land Rover Defender и Range Rover казалось, что концерн Jaguar Land Rover (JLR) совсем забыл про Discovery — но это не так.

Jaguar Land Rover

По словам генерального директора JLR Тьерри Боллоре, которого цитирует Auto Express, внедорожник поднимется ещё выше по иерархической лестнице и отдалится по цене от Defender. Модель получит менее утилитарный и более статусный дизайн, а её основными покупателями станут, по определению JLR, «взыскательные семьи».

Jaguar Land Rover

По всей видимости, имя Discovery, как и Defender, достанется не одной модели, а целому семейству (нынешний кроссовер Discovery Sport не в счёт). В основу внедорожника ляжет платформа Modular Longitudinal Architecture (MLA-Flex) с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажкой сзади, за которой потянется широкая гамма силовых установок — от дизельных «шестёрок» 3.0 семейства Ingenium до «бмвэшного» V8 4.4 и подзаряжаемых гибридных систем.

Разумеется, на Discovery появятся и все новомодные «фишки»: медиасистема Pivi Pro с обновлениями «по воздуху», подруливающие задние колеса, пневмостойки с адаптивными двухклапанными амортизаторами Bilstein, выдвижные ручки дверей и светодиодная оптика Dynamic Light Projection. Каждая фара включает 1,3 миллиона индивидуально управляемых микрозеркал, которые задают форму и размеры светового пучка, а также «рисуют» подсказки на дороге.