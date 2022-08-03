Exeed привезет в Россию новый купе-кроссовер AtlantiX

Китайский автопроизводитель Exeed планирует начать продажи в России нового купе-кроссовера AtlantiX. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Точные сроки появления модели на рынке будут объявлены позже.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

В модельном ряду Exeed AtlantiX займет место между TXL и VX. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, большой бампер и высокий дорожный просвет. В салоне установлены четыре независимых сиденья обтекаемой формы и 24,6-дюймовый экран мультимедийной системы.

По предварительным данным, в продажу новинка поступит с 2-литровым бензиновым турбомотором, который будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также новый автомобиль будет предлагаться с адаптивной электромагнитной подвеской CDC и системой полного привода. Планируется, что позже появится гибридная версия модели.