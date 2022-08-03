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3 часа назад

Новости автомира: Exeed привезет в Россию новый купе-кроссовер AtlantiX

Газета.Ru

Китайский автопроизводитель Exeed планирует начать продажи в России нового купе-кроссовера AtlantiX. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Точные сроки появления модели на рынке будут объявлены позже.

Exeed привезет в Россию новый купе-кроссовер AtlantiX
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

В модельном ряду Exeed AtlantiX займет место между TXL и VX. Автомобиль получил узкие светодиодные фары, большой бампер и высокий дорожный просвет. В салоне установлены четыре независимых сиденья обтекаемой формы и 24,6-дюймовый экран мультимедийной системы.

По предварительным данным, в продажу новинка поступит с 2-литровым бензиновым турбомотором, который будет работать совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также новый автомобиль будет предлагаться с адаптивной электромагнитной подвеской CDC и системой полного привода. Планируется, что позже появится гибридная версия модели.

Ранее сообщалось, что Exeed представила на российском рынке новую версию кроссовера TXL. Теперь модель доступна не только с 1,6-литровым двигателем, но и более мощным 197-сильным двухлитровым турбомотором. Стоимость такой версии составляет 4 649 900 руб.

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