Рейтинг самых популярных подержанных машин в России

С января по июнь 2022 года на российском вторичном рынке новых хозяев нашли 2,17 миллиона автомобилей. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на б/у-машины упал на 22 процента. Продажи отечественных моделей пострадали меньше, снизившись на 17,4 процента, а вот интерес к иномаркам сократился на 23,5 процента, сообщает «Автостат». Однако на вершине рейтинга самых ходовых моделей без изменений: первенство продолжает удерживать Lada Samara.

Фото: motor.ru motor.ru

По итогам первого полугодия на «вторичке» было продано 119,9 тысячи экземпляров Lada Samara. Такой спрос обеспечил ей первое место в рейтинге самых популярных продержанных машин, несмотря на сокращение на 14 процентов. На второй строчке расположились различные «Жигули» с 85,5 тысячами сделок и падением на те же 14 процентов, а на третьей — Priora (73,6 тысячи, минус 16 процентов).

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Четвертую и пятую позицию заняли ВАЗ-2110 и Lada Granta с результатами 70,8 тысячи (минус 17 процентов) и 56,2 тысячи (минус 19 процентов) экземпляров соответственно. На шестой строчке — Lada Kalina с 48,5 тысячами автомобилей (минус 28 процентов), на седьмой — Lada Niva Legend (4x4) с 46,5 тысячами (минус 19 процентов). Остальные отечественные машины — Lada Vesta и Largus, а также УАЗ Патриот — уступили иномаркам.

Среди них самым ходовым стал Hyundai Solaris, который выбрали 45 тысяч россиян, что на 26 процентов меньше, чем за тот же период 2021 года.

Ford Focus стал вторым с 44,4 тысячами экземпляров и падением на 32 процента.

На третьем месте — бюджетник Kia Rio (43,5 тысячи, минус 29 процентов), а на четвертом и пятом расположились Toyota Corolla и Camry, которые разошлись в количестве 36,6 тысячи (минус 30 процентов) и 32,1 тысячи (минус 25 процентов) соответственно.

Места с шестого по десятое заняли Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Все наиболее продаваемые модели по итогам сложного для рынка полугодия продемонстрировали отрицательную динамику. Наиболее сильным падением отметился спрос на Opel Astra — 33 процента, до 21,2 тысячи штук, а наименее — на Lada Vesta (22,3 тысячи единиц, минус девять процентов).