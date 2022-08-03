BMW попросила не ездить на iX и i4: машины могут загореться

Владельцы электрокаров BMW iX и i4 2022–2023 модельных годов начали получать письма от автопроизводителя с просьбой воздержаться от поездок из-за риска возгорания батарей. Такое предупреждение получили 83 человека: все они должны будут предоставить свои машины в сервисные центры для устранения дефекта аккумулятора. А пока их попросили не только не ездить на электрокарах, но и не парковать их в гаражах и рядом с жилыми домами.

Фото: © wheelsage.org © wheelsage.org

Первый случай возгорания BMW i4 eDrive40 был зафиксирован в апреле этого года в США, и он повлек за собой расследование в отношении поставщика аккумуляторов, компании Samsung SDI. В ходе проверки было установлено, что производственный процесс некоторых элементов батарей был нарушен, из-за чего может произойти короткое замыкание и электромобиль загорится.

Позже, 3 июня, аналогичный инцидент произошел в США, но на этот раз с BMW iX xDrive50. Спустя две недели загорелся iX M60, так что помимо i4 решено было отозвать и iX. В результате отзывная кампания затрагивает 56 экземпляров iX и 27 экземпляров i4. На всех указанных электромобилях заменят батареи за счет автопроизводителя.