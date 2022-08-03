Продажи новых автомобилей в России в июле упали на 75%

Продажи новых легковых автомобилей в июле 2022 года упали на 74,8% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Так, в июле этого года россияне купили 35 583 новых легковых автомобилей, тогда как год назад было продано 141 456 машин. Половина всех купленных россиянами машин пришлась на три марки – Lada (10 400 ед.), Kia (4 004 ед.) и Hyundai (3 397 ед.). Далее следуют Chery (2 577 ед.), Geely (2 323 ед.) и Haval (2 155 ед.).

В топ-10 самых продаваемых новых автомобилей по итогам июля этого года вошли Renault (1 780 ед.), Toyota (1 059 ед.), Exeed (1 012 ед.) и Volkswagen (873 ед.).