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1 час назад

Новости автомира: продажи новых автомобилей в России в июле упали на 75%

Газета.Ru

Продажи новых легковых автомобилей в июле 2022 года упали на 74,8% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи новых автомобилей в России в июле упали на 75%
Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Так, в июле этого года россияне купили 35 583 новых легковых автомобилей, тогда как год назад было продано 141 456 машин. Половина всех купленных россиянами машин пришлась на три марки – Lada (10 400 ед.), Kia (4 004 ед.) и Hyundai (3 397 ед.). Далее следуют Chery (2 577 ед.), Geely (2 323 ед.) и Haval (2 155 ед.).

В топ-10 самых продаваемых новых автомобилей по итогам июля этого года вошли Renault (1 780 ед.), Toyota (1 059 ед.), Exeed (1 012 ед.) и Volkswagen (873 ед.).

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин передумал покупать автомобиль в этом году.

Автоновости,Chery,Geely,Renault,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Lada,
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