Дилеры начали продавать новую Lada Vesta без разрешения АвтоВАЗа

АвтоВАЗ до сих пор не опубликовал официальный прайс-лист на новое поколение Lada Vesta. При этом несколько сотен автомобилей компания отправила в дилерские центры, которых уже опубликовали объявления о продаже модели. Однако, как пишет «Российская газета», Волжский автозавод не давал отмашки на старт продаж семейства Vesta нового поколения. Но у дилеров цены на ограниченный модельный ряд достигают почти двух миллионов рублей.

Фото: motor.ru motor.ru

Все объявление о продаже разместили дилерские центры Lada. К примеру, автосалон из Уфы предлагает приобрести универсал Lada Vesta SW в комплектации Luxe, оснащенный 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и вариатором, за 1 950 000 рублей. Дилер в Кировской области выставил на продажу седан и универсал с такой же силовой установкой за 1 621 120 и 1 674 720 рублей соответственно. При этом не исключено, что в автосалонах стоимость автомобилей может отличаться от цен, опубликованных в Сети.

Судя по информации от дилеров, доступные к покупке «Весты» оснащены новым поколением мультимедийной системы EnjoY Pro, которая отличается расширенным функционалом. Несмотря на то, что разные комплектации модели доступны в разных регионах России, АвтоВАЗ все еще не опубликовал официальные рекомендованные цены на новую Lada Vesta.