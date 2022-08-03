Производитель суперкаров McLaren начал делать кроссовки

Американский производитель спортивной обуви Athletic Propulsion Labs и компания McLaren представили первый совместный продукт — универсальные кроссовки APL | McLaren HySpeed.

Фото: motor.ru motor.ru

Они получили полностью новый силуэт, яркие расцветки и все последние технологические усовершенствования — от заполненной азотом межподошвы до вставок FutureFoam и фирменной стельки Souffle Sockliner. Дизайн кроссовок вдохновлен суперкарами McLaren, а на их коробке можно найти эскиз McLaren F1.

Кроссовки APL | McLaren HySpeed отличаются полностью новым силуэтом и яркими расцветками. На выбор предложены пять вариантов: White/McLaren Orange, White/Black/Ombre, Rose Dust/Creme, Energy/Metallic Silver и McLaren Orange. Каждая пара упакована в подарочную коробку, внешняя часть которой отделана оранжевой и черной фольгой. Внутри — выдвижная секция с эскизом McLaren F1 и прозрачный дымчато-чёрный чехол, украшенный чертежом оснастки для изготовлений обуви.

motor.ru

Вся линейка HySpeed оснащена усовершенствованной системой фиксации ноги с трехкомпонентной подкладкой в области пятки, выполненной в стиле сидений McLaren Senna (1), а также задником из микрофибры (2). Межподошва (4) сделана из нового компаунда и наполнена азотом.

Спереди и сзади — соединенные углепластиковой пластинкой (5) вставки FutureFoam (6), разработанные для обеспечения исключительного сжатия, отскока и возврата энергии во время бега. Верх сделан из неэластичного материала TechLoom (3) со вставками из «суперпряжи». Рисунок на подошве напоминает протектор шин суперкаров McLaren.

motor.ru