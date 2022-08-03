Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: в России создали золотой электросамокат по цене Volkswagen Tiguan II

Ferra.ru

Компания Caviar известна производством люксовых вариантов популярной техники. Преимущественно они выпускают дорогие версии iPhone.

В России создали золотой электросамокат по цене внедорожника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но на этот раз российская компания решила пойти немного дальше и представила золотой электросамокат Thunderball. В основу девайса легла модель DUALTRON X2, произведённая корейской компанией Minimotors.

Технические характеристики транспортного средства впечатляют: оно способно разгоняться до 100 км/ч, при этом в пике мощность его моторов составляет 8300W. От одного заряда электросамокат может проехать до 150 км.

При этом Thunderball может похвастаться тем, что многие элементы в нём выполнены из чистого 18-каратного золота. Создание одного экземпляра занимает у Caviar около двух месяцев.

Что же до стоимости новинки, то она оценена в 2 900 000 рублей. Примерно столько же Volkswagen просит за свой Tiguan II. Но, в отличие от автовладельцем, покупатели, сделавшие предзаказ на электросамокат, получат iPhone 14 в подарок.

Автоновости,Volkswagen Tiguan,Volkswagen,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители