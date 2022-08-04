Россиянам напомнили о сроках замены водительских прав

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова напомнила россиянам о сроках замены водительских прав. Она отметила, что постановлением Правительства от 9 апреля 2022 года действие удостоверений, истекающих в 2022 году, продлено до 2025 года, передает агентство «Прайм».

Специалист посоветовала позаботиться об этом заранее, чтобы не стоять в очередях, поскольку через три года поток водителей в ГИБДД увеличится: туда обратятся не только те, у кого был продлен срок действия, но и автомобилисты, у которых изначально права были до 2025 года.