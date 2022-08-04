Порт Владивостока не справляется с потоком подержанных "японок"

Порт Владивостока наводнили подержанные машины из Японии, интерес россиян к которым резко вырос за последние месяцы. Как пишет местное издание «Восток Медиа», порт не справляется с таким потоком машин, и импортерам приходится отказываться от новых заказов. Эксперты объясняют возникший ажиотаж усилением рубля, благодаря которому б/у-«японцы» подешевели для россиян более чем вдвое.

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В министерстве иностранных дел Японии отметили, что ряд автомобилей для россиян стал доступнее вследствие роста рубля по отношению к японской иене и другим валютам. Удешевление достигает 60 процентов, что делает подержанных «японцев» привлекательнее на фоне нынешних цен на рынке новых машин. Также на спрос влияет легкость совершения переводов от покупателей к продавцам.

За март-июль число ввозимых во Владивосток автомобилей утроилось, и порт города попросту не справляется с такими объемами. Из-за нехватки мощностей для перевозки и доставки компаниям-импортерам приходится приостанавливать прием новых заказов от россиян.

В текущих условиях снизить нагрузку поможет сокращение предложения для россиян и одновременное расширение экспорта в другие страны, считают эксперты. В таком случае объем ввоза в Россию уменьшится — разумеется, только если импортеры решат отказаться от выгодного направления.