Порт Владивостока не справляется с потоком подержанных "японок"

Порт Владивостока наводнили подержанные машины из Японии, интерес россиян к которым резко вырос за последние месяцы. Как пишет местное издание «Восток Медиа», порт не справляется с таким потоком машин, и импортерам приходится отказываться от новых заказов. Эксперты объясняют возникший ажиотаж усилением рубля, благодаря которому б/у-«японцы» подешевели для россиян более чем вдвое.
В министерстве иностранных дел Японии отметили, что ряд автомобилей для россиян стал доступнее вследствие роста рубля по отношению к японской иене и другим валютам. Удешевление достигает 60 процентов, что делает подержанных «японцев» привлекательнее на фоне нынешних цен на рынке новых машин. Также на спрос влияет легкость совершения переводов от покупателей к продавцам.
За март-июль число ввозимых во Владивосток автомобилей утроилось, и порт города попросту не справляется с такими объемами. Из-за нехватки мощностей для перевозки и доставки компаниям-импортерам приходится приостанавливать прием новых заказов от россиян.
В текущих условиях снизить нагрузку поможет сокращение предложения для россиян и одновременное расширение экспорта в другие страны, считают эксперты. В таком случае объем ввоза в Россию уменьшится — разумеется, только если импортеры решат отказаться от выгодного направления.
Ранее в США составили список пяти автомобилей из Японии, отличившихся особой надежностью. Внедорожников, пикапов или кроссоверов в рейтинге не оказалось, зато в выборку включили сразу три культовых седана, кросс-универсал и спорткар.