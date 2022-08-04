Toyota грозит «Дизельгейт»

Toyota подала апелляцию против решения по коллективному иску, в соответствии с которым более 260 000 владельцев автомобилей могут получить возмещение ущерба в размере около 2 миллиардов долларов, но сохраняются опасения по поводу воздействия на окружающую среду неисправных дизельных сажевых фильтров, которые вызвали проблемы с некоторыми из самых популярных автомобилей в Австралии.

В апреле федеральный суд вынес решение, согласно которому Toyota продавала автомобили с неисправными сажевыми фильтрами в течение пяти лет. Иск был подан Кеном Уильямсом через адвокатов Bannister Law Class Actions и Gilbert + Tobin.

Решение о коллективном иске распространяется на владельцев неисправных дизельных моделей HiLux, Prado и Fortuner, которые купили свои новые автомобили в период с 1 октября 2015 года по 23 апреля 2020 года и до сих пор владеют ими. Могут быть затронуты более 260 000 человек, хотя неясно, каково было совокупное или индивидуальное воздействие на окружающую среду.