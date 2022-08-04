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1 час назад

Новости автомира: нового Volkswagen Golf не будет. Разработка авто с ДВС слишком дорога

Российская Газета

Икона модельного ряда Volkswagen может не появиться в девятом поколении, так как разрабатывать автомобили с ДВС, соответствующими новым эконормам, стало очень дорого.

Нового Volkswagen Golf не будет
Фото: VolkswagenVolkswagen

Глава Volkswagen Томас Шефер в интервью газете Welt заявил, что решение о разработке девятой генерации "Гольфа" пока ещё не принято. По словам топ-менеджера, нормы "Евро-7" сделают цены на автомобили с ДВС на 3-5 тысяч евро больше, что убивает всякую рентабельность бизнеса.

Также Шефер сказал, что эра автомобилей с ценником до 10 тысяч евро на европейском рынке подходит к концу. Всё по той же причине: приведение в соответствие с новым экологическим регламентом сделает их разработку и производство дороже.

Поэтому, говорит Шефер, разработка автомобиля с традиционным жизненным циклом 7-8 лет вряд ли имеет смысл. Нынешняя версия "Гольфа" появилась в 2019 году, известно, что в 2023-2024 году будет проведён фейслифтинг, после которого модель просуществует ещё несколько лет - условно до 2027-2028 года. Таким образом, если девятое поколение VW Golf появится, то его конец как автомобиля с двигателем внутреннего сгорания придётся на начало тотальной электрификации авторынка Европы - на 2035 год.

Решение о выпуске нового Volkswagen Golf, сообщил Шефер, будет принято в течение 12 месяцев.

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