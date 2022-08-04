Юрист призвал россиян поменять права до 2025 года

«В 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого срок их действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия», — рассказала она.