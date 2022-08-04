Юрист призвал россиян поменять права до 2025 года

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала российским водителям озаботиться сменой водительских прав заранее, не дожидаясь 2025 года, несмотря на то, что правительство РФ продлило срок их действия. Об этом пишет агентство «Прайм».
В апреле правительство РФ продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, до 2025 года. Однако Мария Спиридонова рекомендует позаботиться о замене прав заранее, чтобы потом не стоять в очередях.
«В 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого срок их действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия», — рассказала она.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, однако за это время с человеком может случиться многое.