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41 минуту назад

Новости автомира: МВД разрешило водителям отказываться от просмотра «шок-контента» от ГИБДД

Газета.Ru

Сотрудник полиции может предложить водителю смотреть видеозаписи с серьезными ДТП — так называемым «шок-контентом», — но не может заставить это делать. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МВД России.

Водители вправе отказаться от просмотра «шок-контента» от ГИБДД
Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»Виталий Аньков/РИА «Новости»

«Водитель (по желанию) может смотреть или не смотреть предлагаемый видеоконтент. Это его право, но не обязанность. Ответственность наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленной обязанности», — объяснили в МВД.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 13 федерального закона «О полиции» сотрудник правоохранительных органов вправе использовать в деятельности видеотехнику и другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде.

Ранее в Красноярском крае во время масштабного рейда сотрудники Госавтоинспекции наказывали нарушителей, демонстрируя на планшете «шок-контент» с реальными ДТП, чтобы намеренно погрузить тех в стрессовую ситуацию. По мнению правозащитников и психологов, подобные меры незаконны и могут негативно сказаться на психике.

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