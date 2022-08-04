Водители вправе отказаться от просмотра «шок-контента» от ГИБДД

Сотрудник полиции может предложить водителю смотреть видеозаписи с серьезными ДТП — так называемым «шок-контентом», — но не может заставить это делать. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МВД России.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

«Водитель (по желанию) может смотреть или не смотреть предлагаемый видеоконтент. Это его право, но не обязанность. Ответственность наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленной обязанности», — объяснили в МВД.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 13 федерального закона «О полиции» сотрудник правоохранительных органов вправе использовать в деятельности видеотехнику и другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде.