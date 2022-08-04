Hyundai и Kia начали угонять с помощью кабеля USB

Мало того, что воровство автомобилей растет в целом, то, как люди воруют автомобили , становится все более сложным. Владельцы Kia и Hyundai рискуют не увидеть свои автомобили, которые могут угнать с помощью USB-кабеля благодаря новому TikTok «Kia Challenge».

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Жительница Индианы недавно сообщила, что нашла свою Kia с разбитым стеклом со стороны водителя, разобранной рулевой колонкой и USB-кабелем спереди. К счастью, Kia Challenge не устроил угонщиков. Похоже, они выяснили, как использовать USB-кабель для запуска автомобиля.