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23 минуты назад

Новости автомира: Hyundai и Kia начали угонять с помощью кабеля USB

ПроКроссовер.руиещё 1

Мало того, что воровство автомобилей растет в целом, то, как люди воруют автомобили , становится все более сложным. Владельцы Kia и Hyundai рискуют не увидеть свои автомобили, которые могут угнать с помощью USB-кабеля благодаря новому TikTok «Kia Challenge».

Hyundai и Kia начали угонять с помощью кабеля USB
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Жительница Индианы недавно сообщила, что нашла свою Kia с разбитым стеклом со стороны водителя, разобранной рулевой колонкой и USB-кабелем спереди. К счастью, Kia Challenge не устроил угонщиков. Похоже, они выяснили, как использовать USB-кабель для запуска автомобиля.

Воры вырывают рулевую колонку и используют простой USB-кабель, чтобы запустить зажигание. Это касается моделей Kia с 2011 по 2021 год и моделей Hyundai с 2015 по 2021 год. Обе компании заявляют, что автомобили 2022 года были модифицированы, чтобы предотвратить это.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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