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1 час назад

Новости автомира: Nissan отправляет в отставку седан Maxima

Motor.ruиещё 1

Nissan прощается с моделью Maxima, седаном, который на сегодняшний день представлен только на рынке Северной Америки. За время своего существования Максима успела сменить восемь поколений и проделать путь от популярного бизнес-седана до нишевой модели, доступной только американцам. Особой популярностью она не пользуется, так что Nissan объявил, что 2023 год станет для Maxima последним. Впрочем, совсем без преемника модель не оставят — ей на смену придет автомобиль другого форм-фактора.

Nissan отправляет в отставку седан Maxima
Фото: © Nissan© Nissan

Седан Nissan Maxima повторит судьбу своих одноклассников на американском рынке, Ford Fusion, Buick Regal, Volkswagen Passat и Mazda6. Все они уже не продаются, и Maxima пополнит этот список уже в следующем году. В середине 2023-го производство модели на заводе в Смирне, штат Теннесси, завершится.

Пока же Maxima еще продается у местных дилеров: седан комплектуется 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 304 лошадиных сил, который сочетается с вариатором. Привод — только передний. Цены стартуют с отметки 37,8 тысячи долларов (2,28 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Издание Carscoops предполагает, что на смену Maxima придет новая модель, а возможно и целое семейство автомобилей по аналогии с Toyota Crown. Дизайн, с большой долей вероятности, будет выдержан в стиле концепта Nissan IMs. Слухи об этом ходят с 2020 года.

IMs, представленный в 2019 году на автосалоне в Детройте, оснащался двумя электромоторами суммарной мощностью 483 лошадиные силы и аккумуляторной батарей емкостью 115 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке составлял около 600 километров. Уже тогда в Nissan заявляли, что электрокар IMs «практически готов к массовому производству».

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