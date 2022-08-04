Nissan отправляет в отставку седан Maxima

Nissan прощается с моделью Maxima, седаном, который на сегодняшний день представлен только на рынке Северной Америки. За время своего существования Максима успела сменить восемь поколений и проделать путь от популярного бизнес-седана до нишевой модели, доступной только американцам. Особой популярностью она не пользуется, так что Nissan объявил, что 2023 год станет для Maxima последним. Впрочем, совсем без преемника модель не оставят — ей на смену придет автомобиль другого форм-фактора.

Фото: © Nissan © Nissan

Седан Nissan Maxima повторит судьбу своих одноклассников на американском рынке, Ford Fusion, Buick Regal, Volkswagen Passat и Mazda6. Все они уже не продаются, и Maxima пополнит этот список уже в следующем году. В середине 2023-го производство модели на заводе в Смирне, штат Теннесси, завершится.

Пока же Maxima еще продается у местных дилеров: седан комплектуется 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 304 лошадиных сил, который сочетается с вариатором. Привод — только передний. Цены стартуют с отметки 37,8 тысячи долларов (2,28 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Издание Carscoops предполагает, что на смену Maxima придет новая модель, а возможно и целое семейство автомобилей по аналогии с Toyota Crown. Дизайн, с большой долей вероятности, будет выдержан в стиле концепта Nissan IMs. Слухи об этом ходят с 2020 года.