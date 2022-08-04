Haval запатентовал в России еще один кроссовер

Компания Haval защитила в России внешность компакт-кросса Monster, известного в Китае под именем Shenshou. Патент не гарантирует появления модели на российском рынке, однако это не исключено, учитывая намерение Haval расширять присутствие в стране. Monster, построенный на архитектуре L.E.M.O.N., стал «первенцем» нового дизайнерского языка марки с двухъярусной оптикой, а в его оснащение вошли поуавтопилот, «умный» автопарковщик и крупные дисплеи в салоне.

Фото: Мотор.ру Мотор.ру

Платформу L.E.M.O.N., на 70 процентов состоящую из высокопрочной стали, Haval Monster делит с уже известными россиянам кроссоверами Jolion и Dargo. В Китае автомобиль предлагают в двух версиях: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы (275 Нм крутящего момента), а также с двухлитровым наддувным агрегатом, выдающим 224 силы (345 Нм). Оба сочетаются с «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, в полный привод положен только топовому мотору. Также для Monster заявлен гибридный вариант.

В салоне вседорожника — угловатая панель, объединяющая виртуальную «приборку» размерностью 12,3 дюйма и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. «Мультимедийка» с мощным процессором Qualcomm 8155 управляет большинством функций, а потому других элементов управления в салоне почти нет. Обновляется система «по воздуху».

Также в список оборудования Monster вошли последние на момент премьеры технологические наработки: телематика Coffee Intelligent для управления со смартфона, полуавтопилот и парковочный помощник, запоминающий последние 50 метров пути.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Стоимость Haval Monster в Китае на момент выхода на рынок составляла от 132 тысяч до 169 тысяч юаней, что на сегодняшний день равно 1,2-1,6 миллиона рублей.