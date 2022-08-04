Группа "ГАЗ" начнет в 2022 году выпуск 77-местного автобуса

Группа "ГАЗ" начнет в текущем году производство девятиметрового автобуса CITYMAX-9 пассажировместимостью 77 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: Николай Мошков/ТАСС Николай Мошков/ТАСС

"Группа ГАЗ" в 2022 году начнет производство автобуса нового поколения. <...> Автобус среднего класса CITYMAX-9 длиной 9 метров и вместимостью 77 пассажиров - это уникальная для российского рынка модель, не имеющая аналогов в своем сегменте", - сообщает компания.

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Выпуск новой модели планируется осуществлять на Павловском автобусном заводе. CITYMAX-9 станет первой моделью нового поколения автобусов "Группы ГАЗ". Потенциальный модельный ряд в перспективе будет включать машины длиной от 9 до 19 м, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпускаться на всех автобусных заводах компании.

"CITYMAX-9 открывает принципиально новую линейку автобусов, которую "Группа ГАЗ" будет развивать в ближайшие годы. При ее разработке наши инженеры применили модульный подход, который позволяет выпускать широкий модельный ряд с различными вариантами дизайна и компоновок салона, со всеми типами двигателей - от дизельного до водородного, - отметил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин, слова которого приводятся в сообщении компании).

"Кузов автобуса CITYMAX-9 изготовлен с применением современных композитных материалов, которые отличаются легкостью, практичностью и не подвержены коррозии. Снижение массы кузова, достигнутое благодаря применению композитных материалов, позволяет сократить расход топлива. За счет использования инновационных материалов в автобусе значительно снижен уровень шума", - говорится в релизе.

Новая модель создана на унифицированной платформе, на которой будут выпускаться автобусы с различными типами силовых агрегатов. Производство начнется с дизельной версии, потом линейка будет расширена за счет применения газовых и электрических моторов.