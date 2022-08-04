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17 минут назад

Новости автомира: Geely показала салон нового Atlas L. Кроссовер полностью рассекретят 5 августа

Российская Газета

Марка Geely подошла к финалу тизерной кампании нового кроссовера FX11, который, как ожидается, получит название Bouye L (в нашей стране Bouye известна под именем Atlas). Презентация новинки запланирована на 5 августа.

Geely готова представить новый кроссовер
Фото: GeelyGeely

Впервые компания показала салон автомобиля. Несмотря на то, что это тизерное изображение, а не полноценная фотография, общая концепция интерьера понятна: больше прямых линий, компактный двухспицевый руль, мультимедиа-планшет, практически полное отсутствие аналоговых клавиш. Реализация цифровой приборной панели выглядит смело и футуристично, но пока не очень понятно, как это смотрится вживую.

Geely Bouye L/Atlas L построен на модульной шведско-китайский платформе CMA. Длина кроссовера составляет 4670 мм при колёсной базе 2777 мм. У Geely Atlas Pro эти параметры равны 4544 мм и 2670 мм соответственно.

Geely

Новинка получит версии с турбомоторами объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 181 и 218 л.с., агрегатируемыми с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Также Geely Bouye L получит версию с гибридной силовой установкой Leishen Hi-X с полуторалитровым ДВС и трансмиссии DHT (Dedicated Hybrid Transmission) с мотор-генератором и тяговым электродвигателем.

Geely
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