Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: автоконцерн Great Wall запатентовал в РФ похожий на «Победу» ретрокар WEY V72

Южный автомобиль

В России китайский автомобильный концерн Great Wall запатентовал концептуальную модель WEY V72, которая визуально напоминает советский автомобиль ГАЗ-20 «Победа».

Great Wall запатентовал в РФ похожий на «Победу» ретрокар
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

В Китае автомобиль был представлен еще в мае 2021 года, но теперь изображения модели WEY V72 появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Внешность автомобиля выдержана в стилистике советского ГАЗ-20 «Победа».

Южный автомобиль

Пока модель существует в виде концепта, но если будет запущена в серийное производство, то выйдет в двух модификациях. Первая версия получит гибридную силовую установку на основе 1,5-литрового бензинового двигателя, а вторая версия будет полностью электрической с одним или двумя электромоторами. В зависимости от комплектации привод может быть передним или полным.

Регистрация дизайна в РФ является, скорее всего, юридической формальностью, чтобы защитить права на внешность автомобиля. Это не означает, что такая модель обязательно появится в продаже на территории России.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители