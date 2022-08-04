Great Wall запатентовал в РФ похожий на «Победу» ретрокар

В России китайский автомобильный концерн Great Wall запатентовал концептуальную модель WEY V72, которая визуально напоминает советский автомобиль ГАЗ-20 «Победа».

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

В Китае автомобиль был представлен еще в мае 2021 года, но теперь изображения модели WEY V72 появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Внешность автомобиля выдержана в стилистике советского ГАЗ-20 «Победа».

Южный автомобиль

Пока модель существует в виде концепта, но если будет запущена в серийное производство, то выйдет в двух модификациях. Первая версия получит гибридную силовую установку на основе 1,5-литрового бензинового двигателя, а вторая версия будет полностью электрической с одним или двумя электромоторами. В зависимости от комплектации привод может быть передним или полным.