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3 часа назад

Китай заполнил российский авторынок

Lenta.ruиещё 3

Продажи китайских автомобилей в России стремительно выросли в июле — новые легковые авто китайских марок составили 24,3 процента от общего объема рынка. Об этом сообщает на своем сайте «Автостат».

Китай заполнил российский авторынок
Фото: ReutersReuters

В агентстве подсчитали, что в прошлом месяце россияне приобрели 8 642 новых легковых автомобиля, произведенных в Китае. В последние месяцы китайские автопроизводители начали заполнять отечественный рынок. Так, доля машин из КНР в России в апреле выросла на 3,1 процентного пункта, до 12,6 процента, а в мае составила 16,9 процента. В июне показатель резко увеличился до 21 процента.

Самой популярной китайской маркой в июле стал кроссовер Geely Coolray, таких автомобилей было продано 1219 экземпляров. На втором месте оказался Haval Jolion, после него большим спросом у россиян пользовались две модели Chery – Tiggo 7 PRO и Tiggo 4.

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Также россияне впервые предпочли автомобили китайских марок корейским — в июле на машины, произведенные в Корее, пришлось 21,2 процента в общем объеме продаж. Лидерами рынка стали отечественные производители, заняв 30,9 процента рынка.

В конце июля самой популярной иномаркой агентство назвало кроссовер Chery Tiggo 4. При этом в общем рейтинге самых продаваемых автомобилей в России, который включает и машины российского производства, Chery Tiggo 4 оказался лишь на третьей позиции — с большим отрывом модель его опередили Lada Granta и Lada Vesta.

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