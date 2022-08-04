Evolute обнародовала характеристики седана i-PRO для России

На одном заряде батареи седан способен проезжать до 420 километров (в комбинированном цикле), измерения проведены по методике NEDC. Мотор работает с батареей емкостью 53 кВч. Медленная зарядка аккумулятора занимает 8,5 часа (переменный ток, 7 кВт или больше), а быстрая с 30% до 80% — 36 минут (постоянный ток, 75 кВт или больше).