Evolute обнародовала характеристики седана i-PRO для России

Бренд Evolute опубликовал основные характеристики электромобиля i-PRO, модель планируется собирать на российском предприятии «Моторинвест» в Липецке.
Габариты Evolute i-PRO составляют 4680x1720x1530 мм, по размерам автомобиль схож с Kia Cerato. Колесная база — 2700 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 163 л.с. и 230 Нм крутящего момента.
Разгон до «сотни» занимает 9,5 секунды, максимальная скорость — 150 км/ч. Вместимость багажного отделения составляет 502 л.
На одном заряде батареи седан способен проезжать до 420 километров (в комбинированном цикле), измерения проведены по методике NEDC. Мотор работает с батареей емкостью 53 кВч. Медленная зарядка аккумулятора занимает 8,5 часа (переменный ток, 7 кВт или больше), а быстрая с 30% до 80% — 36 минут (постоянный ток, 75 кВт или больше).
Старт продаж автомобилей Evolute намечен на осень 2022 года. Сперва дистрибуция машин первоначально будет налажена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
Ранее сообщалось, что седан i-PRO – копия китайской модели Dongfeng Aeolus E70 2020 года.