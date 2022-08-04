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56 минут назад

Новости автомира: в Африке создали электрический байк за 90 тыс. рублей

Газета.Ru

Фирма Roam из Найроби разработала электрический мотоцикл Roam Air, который способен преодолеть на одной зарядке аккумуляторов до 180 км. Об этом сообщает newatlas.com.

В Африке создали электрический байк за 90 тыс. рублей
Фото: Roam MotorsRoam Motors

Разработкой электробайка занимались инженеры из Кении. Мотоцикл ориентирован на горожан и сельских жителей. В его основе лежит легкая металлическая рама. Электромотоцикл изначально проектировался с учетом сложных дорожных условий – покрышки с завода установлены внедорожные. Широкое и длинное сиденье позволяет умещаться на мотоцикле двоим седокам. Груз можно перевозить на багажнике.

Двигатель электробайка развивает 185 Нм крутящего момента. Вес составляет всего 135 кг. Небольшая масса мотоцикла позволяет ему разгоняться до 90 км/ч. Стоимость базовой версии Roam Air с одной батареей составляет $1 500 (90 тыс. руб. по текущему курсу), а с двумя – за $2 050 (123 тыс. руб.). Продажи модели начнутся в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что российская компания Aurus представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге прототип электромотоцикла Merlon.

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