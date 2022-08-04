Toyota выкупит у владельцев кроссоверы с отваливающимися колесами

Toyota предлагает владельцам электрических bZ4X продать их обратно производителю. Дело в опасном дефекте, который обнаружился почти сразу после запуска модели: при резких поворотах и торможении у него могут отвалиться колеса. В результате тысячи свежевыпущенных электрокаров отправились в ремонт, а владельцам остальных порекомендовали пока не садиться за руль. Им и адресовано сообщение Toyota, которая до сих пор не может найти решение проблемы.

Фото: © Toyota © Toyota

Информация о необычной для Toyota акции появилась на Reddit. Один из пользователей опубликовал письмо, в котором компания предложила владельцам bZ4X два варианта. В первом они оставляют кроссовер себе, получая машину на замену, бесплатный бензин для нее, а также компенсацию в пять тысяч долларов за купленный bZ4X (или взнос по кредиту на эту же сумму) и продление срока бесплатной зарядки до конца 2024 года. Второй вариант — возврат кроссовера обратно производителю.

Представитель Toyota подтвердил подлинность рассылки, но отметил, что «условия возврата могут различаться в зависимости от местоположения клиента и других обстоятельств». Тем, кто купил электрокар с крупной наценкой, советуют обратиться в службу поддержки.

Toyota запустила продажи bZ4X весной, а спустя всего два месяца объявила об отзыве. В ремонт направили 2700 экземпляров: 2200 из в Европе, 260 в США, 110 в Японии и еще 10 в Канаде.

Затронула акция и «близнеца» bZ4X — вседорожник Solterra от Subaru, который также может остаться без колес из-за производственной ошибки. С тех пор прошло уже два месяца и, судя по письму Toyota, поиск решения проблемы затянулся.