«АвтоВАЗ» запустит производство электромобиля

«АвтоВАЗ» сообщил о планах запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, передает «Интерфакс».

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Вместе с тем отмечается, что компания намерена перенести производство модели Lada Vesta из Ижевска на основные производственные мощности в Тольятти.

Ижевский автозавод будет активно развиваться – на нем организуют производство «инновационного продукта - принципиально новой электрической версии Lada e-Largus».

Также сообщается о намерении «АвтоВАЗа» продолжать производить комплектующие для Lada Vesta, сохранить сервисные и обеспечивающие функции.

«В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», - заявил президент компании Максим Соколов.