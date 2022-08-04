В России запатентован китайский кроссовер, похожий на «Победу»

Концерн Great Wall запатентовал в России внешность необычной модели дочерней марки Wey — концепта в стиле 40-х годов прошлого века, дебютировавшего в прошлом году под индексом V72. Позже путем голосования для него выбрали название — Yuanmeng (圆梦), которое переводится как «толковать сны» либо «осуществлять мечты». Патент защищает дизайн автомобиля, но не означает выхода на рынок, особенно учитывая, что он все еще имеет статус шоу-кара.

Фото: © Wey © Wey

Yuanmeng стилизовали под автомобили середины прошлого века: автомобилю достались круглая оптика, длинный капот, многоспицевые колесные диски и щедрый хромированный декор.

Ретро-тематика продолжается и в салоне концепта, однако ее нарушает обилие современной электроники. Аналоговые тумблеры и круглые дефлекторы воздуховодов соседствуют с тремя крупными дисплеями, объединенными под одним стеклом и занимающими большую часть передней панели. В отделке применены вставки «под дерево» и, опять же, покрытие хромом.

«Товарному» Wey Yuanmeng прочили 214-сильную двухлитровую «турбочетверку» 4N20 на бензине, позаимствованную у кроссовера Wey Mocha. Пару ей составляет 48-вольтовый стартер-генератор, трансмиссия — девятидиапазонный «робот».