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2 часа назад

Новости автомира: производство Lada Vesta вернется в Тольятти

Елена Прошина

Автоконцерн «АвтоВАЗ» перенесёт производство Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Производство Lada Vesta вернется в Тольятти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выпуск автомобиля планируется в первой половине 2023 года. «”АвтоВАЗ” в рамках создания новой стратегии развития компании принимает первые решения по изменению индустриальной политики и использованию производственных площадок в Тольятти и Ижевске… В частности, совет директоров АО "АвтоВАЗ" утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства Lada Vesta на основную площадку в Тольятти – на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час», – сообщается в обращении автоконцерна.

Своё решение компания объяснила тем, производительность завода в Ижевске недостаточная для тех задач, что поставили для компании акционеры и прогноз развития российского авторынка. В свою очередь, перенос производства обеспечит минимизацию производственных расходов и занятость для всего 42-тысячного коллектива «АвтоВАЗ».

На Ижевском заводе продолжится выпуск комплектующих для Lada Vesta, а в будущем и вовсе планируется организовать выпуск электромобиля Lada e-Lagrus, но детали будущего проекта компания не раскрывает.

Напомним, что ранее в компании «АвтоВАЗ» заявили, что в этом году автоконцерн возобновит производство 16-клапанных моторов ВАЗ-21129.

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