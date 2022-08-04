Могут ли снизиться цены на автомобили?

— Потому что я хочу пользоваться ею в ближайшие несколько лет, как можно дольше. Еще немаловажно, что они теряют некий процент в стоимости, при этом совершенно по функционалу еще новые, стоят дешевле, чем в автосалоне, когда машине два-три года. Я рассматриваю предметную марку машины, Kia Soul нравится и по дизайну, еще важны при приобретении машины ее функциональность и доступность запчастей, комплектующих, чтобы для обслуживания в будущем не было никаких проблем. Мне кажется, Kia Soul, марка Kia сейчас подходит по этим параметрам. В целом сейчас я вижу, что двух-трехлетние машины с маленьким пробегом не намного дешевле новых, новая машина вообще стоит больше 2 млн в салоне, б/у 2018-2019 годов — 1,8-1,9 млн рублей.