Могут ли снизиться цены на автомобили?

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в июле на 9%. Эксперты говорят, что на новые автомобили началось снижение цен, которое продолжится и дальше.
По данным «Автостат», в июле по сравнению с июнем рынок новых автомобилей в России вырос примерно на 9%. За месяц продали более 35 тысяч автомобилей. Однако этот показатель в четыре раза ниже прошлогодней июльской цифры.
По данным некоторых автомобильных экспертов, в России сейчас начали снижаться цены на новые автомобили и появились предпосылки к дальнейшему снижению. Действительно ли цены снижаются и можно ли ожидать дальнейшего снижения, говорит директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский:
— По премиум сегменту все еще дефицит автомобилей, предпосылки к снижению цен нет, есть предпосылка к тому, что премиум-автомобили могут еще и быть дороже. По массовому сегменту цены пришли на [нормальный] уровень еще в мае месяце. Если будут какие-то корректировки, только на уровне импортеров, но их тоже не предвидим, ожидаем, если они и будут, не больше, чем на 2-3%. По сегменту китайских автомобилей действуют специальные цены, уже тоже примерно с мая ценник автомобиля начинается от 1,3 млн рублей и заканчивается примерно 5 млн рублей. Трендов к снижению цен просто нет.
— То есть цифра 50% к концу года, снижение такое, кажется нереалистичным?
— 50% не то что нереалистичное снижение, это невозможное снижение. В СМИ информация была о том, что дилеры придерживают искусственно автомобили, чтобы были автомобили в продаже и они их не выставляли в продажу, такого не бывает. Могло быть частичное искусственное сдерживание цены за счет повышения цен, но опять же это носило краткосрочный характер и практически в масссегменте сошло на нет уже к первым числам мая.
Никаких предпосылок к снижению цен нет и на вторичном рынке, говорит директор сервиса по диагностике автомобилей с пробегом ДЭКС Александр Лемигов:
— Наиболее востребованными являются предложения надежных, проверенных временем лидеров рынка. Исходя из практики работы по подбору автомобилей с пробегом, за последние полгода наибольший спрос идет на автомобили в пределах 500 тысяч рублей на механике и до миллиона рублей на автомате. Каких-либо предпосылок к снижению не вижу, учитывая, что очень много компаний ушло с автомобильного рынка, и китайцы вряд ли смогут их в ближайшее время заменить, поскольку китайские автомобили — это в основном кроссоверы, которые ушли уже далеко к 3-4 млн рублей за автомобиль. Спрос летом всегда прогнозируемо ниже, чем осенью, либо весной, поэтому я полагаю, что снижение спроса в этом месяце — это прогнозируемая ситуация.
— Сейчас хороший момент, чтобы покупать или продавать свой автомобиль?
— Практика последних лет, я имею в виду ситуацию, которая складывается в стране с 2019 года, когда цены изменились фактически в два раза, показывает, что покупать, если надо, то надо сейчас, поскольку причин для какого-то серьезного изменения на ценовом рынке автомобилей не предвидится. В первую очередь это завязано на высоком спросе и отсутствии новых предложений.
Жительница Москвы Екатерина сначала хотела новый автомобиль, но из-за высоких цен ей пришлось обратиться к вторичному рынку. Вот что рассказывает Екатерина:
— Я бы с удовольствием купила машину на первичном рынке, но так как они сейчас стоят как крыло самолета, я рассматриваю варианты на вторичном рынке. Мне нужна двух-трехлетняя машина.
— Почему именно такой срок?
— Потому что я хочу пользоваться ею в ближайшие несколько лет, как можно дольше. Еще немаловажно, что они теряют некий процент в стоимости, при этом совершенно по функционалу еще новые, стоят дешевле, чем в автосалоне, когда машине два-три года. Я рассматриваю предметную марку машины, Kia Soul нравится и по дизайну, еще важны при приобретении машины ее функциональность и доступность запчастей, комплектующих, чтобы для обслуживания в будущем не было никаких проблем. Мне кажется, Kia Soul, марка Kia сейчас подходит по этим параметрам. В целом сейчас я вижу, что двух-трехлетние машины с маленьким пробегом не намного дешевле новых, новая машина вообще стоит больше 2 млн в салоне, б/у 2018-2019 годов — 1,8-1,9 млн рублей.
Российские дилеры рассказали, какие новые автомобили россияне сейчас смогут приобрести по цене до 2 млн рублей, об этом пишет «Газета.ру». За такие деньги сейчас можно купить Kia: Rio, Seltos Soul и Cerato или Hyundai Solaris и Creta. Кроме того можно найти Volkswagen Polo, Renault Duster, Nissan Terrano, Suzuki Vitara, Skoda Rapid и UAZ Patriot. Из китайских автомобилей в 2 млн рублей получится уложиться при покупке Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.