Минпромторг России исключил Renault из списка параллельного импорта, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Министерство объясняет решение тем, что гарантийное обслуживание бренда обязался обеспечивать «АвтоВАЗ».

«Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ [параллельного импорта], поскольку АО "АвтоВАЗ" приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — уточняется в сообщении ведомства.

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Перечень товаров, разрешенных для ввоза в Россию без разрешения правообладателя, был представлен в мае 2022 года после введения санкций и ухода из страны множества западных компаний. С тех пор он корректировался в зависимости от решений тех или иных зарубежных предприятий о работе в стране.

В июле глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что механизм может быть отменен. По его словам, решение было временным, необходимым для балансировки рынка, параллельный импорт, по его мнению, будет не нужен при достаточных запасах собственной продукции.

Автозавод «Москвич», который организовали на месте российского завода «Рено Россия», будет отвечать за непосредственное качество отечественных Renault.

Данную информацию опубликовали в рамках сайта автобренда Lada. Речь ведётся о том разделе, который посвящён послепродажному обслуживанию транспортных средств Renault. Пользователь ресурса попадает на данную страницу после попытки входа на отечественный сайт марки Renault. В данном случае организовали специальный автоматический редирект. В рамках сайта автобренда Lada, потенциальным клиентам Renault предлагается осуществить регистрацию для получения актуальных новостей.

Из имеющейся информации следует, что организацию послепродажного обслуживания транспортных средств Renault будет осуществлять отечественный автобренд АвтоВАЗ. При этом поставками автозапчастей и специальных аксессуаров будет заниматься дочерний филиал «Лада-Имидж».

В рамках сайта значится, что за качество современной французской автомобильной техники перед потенциальными покупателями несёт ответственность акционерное общество МАЗ «Москвич», являясь приемником «Рено Россия». Между тем, АвтоВАЗ не стоит считать уполномоченным на это брендом.

Согласно предположениям экспертов, ответственность за качество будет на «Москвич» даже в случае с версиями Renault, выпущенными на отечественном АвтоВАЗе. Речь ведётся о модельном семействе Logan/Sandero.

Пока точно непонятно, как именно будет функционировать данное разделение. Раньше дилерами Renault сообщалось, что «Москвич» компенсирует автодилерским центрам расходы для гарантийного ремонта, если таковые возникли до 23 мая.

В завершении стоит отметить, что отечественным автовладельцам Renault нужно обращаться по гарантии к оставшимся автодилерам французского бренда. Им разрешается пользоваться именем марки ещё на протяжении 3-х лет.

Продолжаем следить за убытками покинувших Россию компаний. На этот раз из отчета Renault стало известно, что французская автомобильная группа в первом полугодии потеряла 2,3 млрд евро из-за ухода с российского рынка, сообщает “Прайм”.

Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 миллиарда евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России Renault

Еще в феврале этого года представительство российского завода компании Renault, расположенного в Москве, сообщило о приостановке производственного процесса, а в мае компания передала свои российские активы в государственную собственность.

Стоит уточнить, что общая выручка автомобильной группы составила 21,057 млрд евро, но это все равно на на 10% меньше в годовом выражении.

Официальный сайт автомобильной марки Renault в России прекратил работать. При попытке зайти на него пользователей автоматически перенаправляют на площадку российской марки Lada. Об этом пишут «Известия».

На странице клиентам предлагается пройти регистрацию. После этого пользователей обещают оповещать обо всех «важных новостях и событиях в России по обслуживанию автомобилей Renault».

Напомним, в мае компания Renault заявила об уходе из России. При этом московский завод компании перешел в собственность города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич».

Поставка запчастей для послепродажного обслуживания автомобилей Renault будет осуществляется силами компании «АвтоВАЗ» и его дистрибьютора «Лада-Имидж». Такие договоренности были достигнуты после переговоров дилеров французской компании с российской.

Белорусское представительство Renault объявило старт продаж обновленных кроссоверов Koleos. Автомобили смогут приобрести и россияне, заявили «Газете.Ru» в компании. Машины идут в Белоруссию обходными путями, минуя европейскую таможенную блокаду. Новая схема сможет открыть окно для продаж автомобилей россиянам и других «санкционных» брендов, полагают эксперты.

Автомобили Renault Koleos доставляются в Белоруссию из Южной Кореи с местного завода франко-корейского завода Renault Samsung Motors. Таким образом западные санкции не распространяются на поставку из более нейтральной по отношению к России, нежели ЕС, Южной Кореи. В ближайшую партию войдет 50 автомобилей Koleos, далее планируется ввозить в страну от 30 до 50 кроссоверов этой модели ежемесячно, рассказали «Газете.Ru» в белорусском представительстве Renault.

«Обе страны входят в таможенный союз ЕАЭС. Все документы для постановки автомобилей на учет мы выдаем, также на автомобили установлен блок ЭРА-ГЛОНАСС», – рассказали «Газете.Ru» в белорусском представительстве Renault.

Более того, приобрести автомобили Renault в Белоруссии можно, не выезжая из России.

Достаточно оплатить и дистанционно заключить договор купли-продажи. Впрочем, приехать за машиной покупателю придется самостоятельно – доставка одного автомобиля на автовозе обойдется недешево, объясняет представитель компании.

«Мы можем доставить, но таких запросов не было. Если говорить про физлица или юрлица – они сами заинтересованы осмотреть и забрать автомобиль. Обычно автовозы идут полные, шесть-семь машин, везти одну нерационально», – говорит официальный представитель Renault в Белоруссии.

Для покупки за российские рубли доступен весь модельный ряд французской марки.

В него входят легкие коммерческие автомобили Master, которые ранее импортировались из Франции, и остатки машин бывшего российского производства – Duster, Arkana, Kaptur и Logan. В белорусском Renault уверяют, что последние находятся на складе «в достаточном количестве».

Какие-либо ограничения по времени на покупку автомобилей в российских рублях с полным пакетом регистрационных документов не установлены.

«Мы не делим покупателей на белорусов и россиян. Интерес последних в связи с дефицитом автомобилей увеличивается в геометрической прогрессии», – говорят в компании.

Обслуживать автомобили, купленные в Белоруссии, сможет бывшая дилерская сеть Renault в России, о чем рассказали представители бренда и подтвердили в минском дилерском центре. Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 тыс. километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

«Российская дилерская сеть и раньше брала машины на гарантии. В случае спорных моментов мы, как импортер в Белоруссии, готовы обслужить их у себя. Но прежде таких прецедентов в России не возникало», – уточнили в «Renault Беларусь».

Купленный в союзном государстве автомобиль будет на временных номерах, в России останется поставить машину на учет и оплатить утилизационный сбор, уточнил собеседник из дилерского центра Минска.

Окно в Европу

Если на продажу россиянам в Белоруссии автомобилей никак не отреагируют в штаб-квартире Renault, то через какое-то время схожая схема реализации машин может появиться и у других брендов, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Компания прямо и открыто заявляет о начале продаж с ценой в рублях и полным пакетом документов. Получается, у нас открывается такое окно в Европу через Белоруссию», – говорит Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Белорусский рынок всегда был более «европеизированным», чем российский — там предлагались модели, которых не было в РФ, отмечает эксперт. Сейчас эта разница между рынками может усиливаться,

В России будет спрос на автомобили Renault из Белоруссии, учитывая общий дефицит, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Не понимаю этой схемы: из России ушли, а в Белоруссии остались? Вопрос, как это будет воспринято французами политически», – говорит эксперт.

Что дают и почем

В одном из официальных дилерских центров Renault в Минске корреспонденту «Газеты.Ru» продавец-консультант предложил приобрести кроссовер Koleos за 3,6 млн рублей.

Автомобили продаются без дополнительного оборудования и в полной комплектации, рассказал менеджер автосалона.

«В комплектацию входят сиденья с памятью, вентиляцией и массажем, электропривод открытия багажника, системы слежения за слепыми зонами, датчики удержания полосы, двухзонный климат-контроль, автозапуск, светодиодная оптика и 18-дюймовые литые диски», – объяснил представитель дилера.

Также в список оборудования входят камера заднего вида с датчиками парковки, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, акустика Bose с восемью динамиками и шесть подушек безопасности.

Кроссовер оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем (171 л.с.), вариатором и системой полного привода. По габаритам Koleos схож с кроссовером Nissan X-Trail – обе модели построены на платформе CMF-C/D французского альянса.

Поставки Renault Koleos в России завершились в начале 2020 года, и на тот момент это была единственная модель марки, которая импортировалась в РФ из-за рубежа.

Говоря о текущем спросе на Koleos в России, главред «За рулем» Кадаков отметил, что модель и раньше не пользовалась особой популярностью, но стоила в два раза дешевле, чем сейчас.

«Впрочем, в нынешней ситуации 3,6 млн рублей за такой крупный автомобиль уже не кажутся безумными деньгами. С другой стороны новый Nissan X-Trail в Японии продается примерно за 30 тыс. евро (около 1,8 млн руб.), что гораздо дешевле», – рассказал эксперт.

Найти сейчас новый некитайский кроссовер за 3,6 млн рублей достаточно проблематично, некоторые россияне придерживаются мнения, что за эту сумму лучше взять автомобиль Renault, чем машину из КНР, заключил Кадаков.

Продажи сейчас находятся на уровне 27-30 тысяч машин в месяц, что существенно меньше, чем было до февраля, когда продавались до 170 тысяч машин. Остатков на складах хватит до конца года, а ввозимые по параллельному импорту автомобили глобально не влияют на рынок, заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Власти ожидают, что ситуация с ценами на новые автомобили в России будет улучшаться. С таким прогнозом выступил вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам чиновника, снижения цен на машины стоит ожидать уже в этом году. Курс рубля на бирже, который был в феврале, существенно отличается от сегодняшнего, поэтому автокомпании будут плавно растягивать изменение цены по году с учетом восстановления рынка.

«Прогнозировать бесполезно. Пока понятно, что «АвтоВАЗ» восстанавливает производство, но не всю линейку и китайские производители проявляют интерес. Продажи сейчас находятся на уровне 27-30 тысяч машин в месяц, что существенно меньше, чем было до февраля, когда продавались до 170 тысяч машин. Остатков на складах до конца года должно хватить. Снижения цен я пока не вижу. За счет параллельного импорта завозятся машины, но они не влияют глобально на рынок. Тут несколько причин. Юридическим лицам сложнее ввозить машины, модели везут дороже 3 миллионов рублей, да и за рубежом надо еще поискать машины», - сказал Мосеев.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с НСН тоже отметил, что параллельный импорт если и окажет влияние, то исключительно на рынок люксовых автомобилей.

«Везут дорогие авто. Из-за сложной логистики цена машины здесь будет сильно дороже, чем той, что была бы произведена в России. Поэтому параллельный импорт скажется на рынке премиальных авто, но произойдет это не завтра. Что касается цен, то сейчас снижение идет по ряду моделей только в сегменте китайских авто. В условиях дефицита говорить о снижении цен достаточно странно. Говорить об их можно будет тогда, когда у потребителя появится выбор. Дождемся осени и тогда будем прогнозировать. Сейчас рынок пополняется китайскими авто и моделями “китайцев”», - говорит Моржаретто.

Ждут автодиллеры и машины корейского производства, сообщила НСН директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

«В массовом сегменте параллельный импорт погоды не сделает. Остается ждать поставок китайских, корейских автомобилей. «АвтоВАЗ» собирается расширить линейку. А вот насколько смогут снизиться цены сейчас никто не скажет. На стоимость повлияет и уход дорогих марок. Цены на рынке корректируются, но о сильном снижении говорить не приходится. Не вернутся в этом году до прежнего уровня и продажи. Нет насущной потребности у россиян в покупке новых машин, а есть еще и рынок подержанных авто, где сохраняется широкий модельный ряд», - уточнила Арабаджи.