Стало известно, когда Lada Granta вернут подушки безопасности

Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках мероприятия в Ижевске, где презентовали электрическую модификацию Lada Largus, поделился информацией о том, когда «упрощенные» Granta вновь обзаведутся подушками безопасности. По словам топ-менеджера, ждать осталось совсем недолго. А вот ситуация с системами ABS и ESP гораздо сложнее. Специалисты все еще пытаются адаптировать китайские компоненты, но пока терпят неудачи.

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Соколов заявил, что производство «Грант» с подушками безопасности начнется до конца августа нынешнего года. По его словам, на заводе уже накопили необходимое количество деталей для установки в автомобили. При этом АвтоВАЗ все равно не сможет полностью отказаться от выпуска «антикризисных» моделей.

Инженеры не могут адаптировать китайские блоки ABS марки Trinova к отечественным автомобилям. Во время испытаний специалисты обнаружили, что при резком торможении антиблокировочная система работает некорректно.

По словам Соколова, сотрудники продолжают поиск поставщиков системы ABS, а также планируют локализовать производство этого компонента в следующем году. Что касается системы стабилизации, то освоить выпуск этого компонента в стране планируют позднее.