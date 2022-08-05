«АвтоВАЗ» представил прототип электрической версии Lada Largus

АвтоВАЗ в Ижевске продемонстрировал прототип электрической версии Lada Largus. Перевод автомобиля на электрическую тягу не потребует больших изменений в конструкции, сообщил журнал «За рулем».

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

Электрический мотор Lada e-Largus устанавливается в штатные места и не требует глобальных переделок в моторном отсеке, включая лонжероны и подрамник. При этом тяговая батарея не «съест» полезное пространство в салоне – в пассажирском исполнении электрический универсал будет предлагаться в пяти- и семиместном варианте. Грузоподъемность автомобиля составит 800 килограммов.

По предварительным данным, запас хода пассажирской версии машины в электрическом исполнении составит 350–400 километров. Грузовой фургон без подзарядки будет способен преодолеть около 250 километров.

В компании выбирают между никель-кобальт-магниевой и литиево-железо-фосфатной батареей. Также сообщается, что свыше 60% компонентов для новой модификации Largus локализованы в России.

Опытные образцы модели для предстоящих испытаний и сертификации планируется изготовить в следующем году.